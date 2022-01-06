Ушла из жизни актриса Мария Кленская

Мария Кленская родилась 29 января 1951 года в Тарту, в 1974 году закончила обучение на кафедре сценического искусства Таллиннской государственной консерватории.

В 1968-1970 годах она работала реквизитором и гримером в Эстонском государственном молодежном театре.

Актрисой Эстонского драмтеатра Мария Кленская стала в 1974 году, однако свою первую роль в нем она сыграла уже в 1972 году.

В 1988-1989 годах она работала в театре Студия Старого города, а с 1989 года была актрисой драматического театра.

Мария Кленская играла в фильмах, телевизионных сериалах и радиоспектаклях. В ее творческую биографию входят, в частности, роли в таких фильмах как «Георг», «Фехтовальщик» и «Товарищ ребенок».

В своей карьере Кленская выступала и на сцене Русского театра.