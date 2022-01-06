В Бельгии отмечается высокий темп роста заражаемости COVID-19

В четверг, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, отмечены 82% увеличения инфицированных COVID-19 за сутки.

Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе зараженных в течение 24 часов: 27 тыс. 199.

За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 тыс. 400 смертей от COVID-19.