В Бельгии отмечается высокий темп роста заражаемости COVID-19
Головокружительным назвала рост среднесуточного заражения коронавирусом в Бельгии газета La Libre Belgique.
Головокружительным назвала рост среднесуточного заражения коронавирусом в Бельгии газета La Libre Belgique.
В четверг, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, отмечены 82% увеличения инфицированных COVID-19 за сутки.
Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе зараженных в течение 24 часов: 27 тыс. 199.
За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 тыс. 400 смертей от COVID-19.
В настоящее время коэффициент воспроизводства вируса в стране составляет 1,16. Заражаемость на 100 тыс. жителей за 14 дней достигла 1108 случаев.