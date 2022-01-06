Чт, 6.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

В Бельгии отмечается высокий темп роста заражаемости COVID-19

Вакцинация в Брюсселе. ФОТО: Yves Herman

Головокружительным назвала рост среднесуточного заражения коронавирусом в Бельгии газета La Libre Belgique.

В четверг, по данным института общественного здравоохранения Sciensano, отмечены 82% увеличения инфицированных COVID-19 за сутки.

Институт также сообщил о рекордном с начала пандемии числе зараженных в течение 24 часов: 27 тыс. 199.

За время пандемии в Бельгии диагностированы более 2,2 млн заражений коронавирусом. Зарегистрировано около 28 тыс. 400 смертей от COVID-19.

В настоящее время коэффициент воспроизводства вируса в стране составляет 1,16. Заражаемость на 100 тыс. жителей за 14 дней достигла 1108 случаев.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back