Инвестиционные мошенники заработали на жительнице Эстонии более 15 тысяч евро

Полиция получила сообщение об этом вчера, 5 января: в августе 54-летняя женщина увидела в соцсетях рекламу об инвестировании, в рекламируемой интернет-среде она оставила свои данные. После чего с ней связался незнакомый человек, предложивший инвестирование в криптовалюту. Женщина установила на свой компьютер программу AnyDesk, с помощью которой злоумышленник установил на ее компьютер приложения и перевел деньги на другие счета.