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  • Инвестиционные мошенники заработали на жительнице Эстонии более 15 тысяч евро

Инвестиционные мошенники заработали на жительнице Эстонии более 15 тысяч евро

Фото иллюстративное. ФОТО: Arvo Meeks

Воодушевленная инвестированием жительница Эстонии потеряла 15 450 евро, поскольку перевела эти деньги мошенникам в интернете.

Полиция получила сообщение об этом вчера, 5 января: в августе 54-летняя женщина увидела в соцсетях рекламу об инвестировании, в рекламируемой интернет-среде она оставила свои данные. После чего с ней связался незнакомый человек, предложивший инвестирование в криптовалюту. Женщина установила на свой компьютер программу AnyDesk, с помощью которой злоумышленник установил на ее компьютер приложения и перевел деньги на другие счета. 

К сожалению, у пострадавшей нет возможностей получить свои деньги назад. Обстоятельства случившегося выясняются.

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