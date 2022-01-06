Пока что в переписи населения пассивнее всего участвуют жители Ида-Вирумаа

Менеджер проектов переписи населения Лийна Осила рассказала, что в целом перепись началась спокойно и проходит без значительных проблем.

«За первую неделю ответы предоставили почти 140 тысяч человек, что составляет почти 10 процентов населения. Мы определенно ожидаем, что ответит как можно больше людей, а не только люди, живущие по выбранным адресам. Все ответы будут приняты во внимание, и мы сможем опубликовать еще более подробные данные о переписи», - заявила она.

Осила напомнила, что не нужно ждать приглашения, чтобы участвовать в переписи, можно сразу зайти на страницу переписи на своем компьютере или мобильном телефоне и начать заполнять анкету. «Вопросов очень мало, и каждый респондент тратит примерно пять минут», - добавила руководитель проекта.

Более активно отвечают в Харьюмаа и Тартумаа

Лийна Осила отметила, что процент респондентов старше 15 лет, участвовавших в онлайн-переписи, составил 8,1% по всей Эстонии в период с 28 декабря по 2 января.

Самыми активными уездами в этот период были Харьюский и Тартуский уезды (11 процентов), Ярваский уезд (9,2 процента) и Хийуский уезд (9 процентов). Более низкая активность была отмечена в уезде Валга (6,5 процента) и Ида-Вирумаа (3,3 процента).

Около 100 человек приняли участие в организации переписи совместно с Центром информационных технологий (RMIT) Минфина. Кроме того, набрано более 200 временных сотрудников. К последним относятся интервьюеры, менеджеры по опросам, обработчики данных и консультанты по поддержке клиентов.

«Техническое решение пока работает хорошо, и мы постоянно отслеживаем ситуацию совместно с RMIT, чтобы быстро решать любые проблемы», - сказала Лийна Осила, отвечая на вопрос, пытались ли, к примеру, мошенники как-то использовать страницу переписи населения в своих корыстных целях или создавать фейковые страницы.

Интервьюеры пройдут обучение

По словам Осилы, набор интервьюеров для проведения переписи проходил в конце прошлого года с октября по декабрь, и их подготовка еще впереди. Кандидатов было много: более 700 человек по всей Эстонии.

Инвентарь (шарфы, маски, удостоверения и т.д.) уже заказаны и ждут своего часа.

Такие атрибуты присущи человеку, который ответственен за перепись населения. ФОТО: Statistikaamet

Лийна Осила отметила, что обращений людей по поводу переписи было немного. «Это говорит о том, что заполнить анкету можно легко, быстро и удобно. Было больше вопросов о вводе адреса места жительства, который необходимо выбрать, нажав на адрес в раскрывающемся меню», - объяснила она.

«Люди привыкли вводить адрес по-разному, поэтому проблемы все равно остаются. Также были проблемы с более длинными адресами (например, если человек живет на углу двух улиц), но, к счастью, большинство из них были быстро решены», - добавила она.

Электронную анкету переписи можно заполнить до 22 января. В течение февраля данные собираются с помощью интервьюеров у тех людей, которые были включены в обязательную случайную выборку и которые по каким-либо причинам не смогли или не успели заполнить электронную анкету.