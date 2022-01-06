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  • Эстония
  • Картина дня: смерть Марии Кленской, новый состав научного совета и микродозинг мухоморов

Картина дня: смерть Марии Кленской, новый состав научного совета и микродозинг мухоморов

Мария Кленская. ФОТО: Eesti Draamateater

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 января.

Пресс-конференция 〉 Кая Каллас: не наша вина, что цены на электричество растут

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр труда и здоровья Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Галерея, видео и блог 〉 Беспорядки в Казахстане: закрыты банки и аэропорты, президент поручил повысить боеготовность

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. Читать далее...

Микродозинг мухоморов: что скрывается за настигшим Эстонию сомнительным трендом?

Мода на микродозинг мухоморов, то есть употребление сушеных ядовитых грибов в сверхмалой дозе, постепенно добирается до Эстонии. И хотя в аптеках подобных чудо-препаратов, сулящих прилив сил и исцеление от тревожности, нет, объявления об их продаже легко можно найти в интернете. О том, чем грозит их употребление, мы поговорили с экспертами из трех департаментов. Читать далее…

Лопатой и языком. Вести тридцатилетней войны со снегом

Президент пожелал всем мудрости, мы скоро запустим второй кубический спутник. В стране острая нехватка программистов, у которых постоянно растут зарплаты, по улицам бегают роботы-скороварки. Не страна, а Силиконовая долина. Это так романтично и современно - виртуально бороздить просторы вселенной, когда не хочется опускать глаза долу, в грязную липкую коричневую жижу. А приходится. Читать далее...

Жителям Эстонии рекомендуют воздержаться от покупок в одном из интернет-магазинов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает об интернет-магазине www.inch2.com латвийского предприятия Animo forti SIA, на который в течение 2021 года в Латвии поступило 183 жалобы. Предприятие активно занимается продажами и в Эстонии, откуда поступило более 20 жалоб. Читать далее…

Школы начнут новую четверть с тестирования

Министерство образования считает самым важным сохранить школы открытыми и обязывает школы продолжать тестирование. Проводить тестирование необходимо до июня. По сообщению министерства, в первые две учебные недели после каникул тестирование необходимо проводить дважды в неделю для всех учащихся. Читать далее…

Яанус Пийрсалу: влияние событий в Казахстане на Путина

Кремль с большим интересом следил за отставкой национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной с 1990 года. Нынешние события в Казахстане показывают, что транзит власти авторитарного лидера не работает, пишет журналист Postimees Яанус Пийрсалу. Читать далее…

Мог ли кто-то предотвратить самоубийство молодой женщины?

Обратившаяся в психиатрическую клинику и ушедшая из нее через несколько дней молодая женщина покончила с собой. Семья усопшей не понимает, почему ее отпустили из больницы в таком жутком состоянии. По словам представителей больницы, человека в адекватном состоянии нельзя удерживать против воли, а суицидное поведение очень сложно лечить. Читать далее…

Катри Райк: мне приходилось плакать от обиды

В среду Postimees в 25-й раз назвал нового обладателя титула «Человек года», которого на сей раз удостоилась руководитель из сферы образования, политик и мэр Нарвы Катри Райк. Мэр пограничного города призналась, что политика местами грязна – обиды и слезы ей не чужды. Читать далее…

Этой зимой компанию коронавирусу составляет и грипп

Этой зимой, помимо коронавируса, жители Эстонии также сталкиваются с гриппом: многие люди сморкаются и кашляют, но результат теста на коронавирус оказывается отрицательным. Итак, вирусы верхних дыхательных путей вернулись, и некоторые люди, заболевшие гриппом А, нуждаются в стационарном лечении. Читать далее…

Новый рекорд 〉 Коронавирус подтвержден у 1643 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 8758 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1643. Скончались три человека. Читать далее…

Ушла из жизни актриса Мария Кленская

В четверг утром в возрасте 70 лет скончалась популярная эстонская актриса театра и кино Мария Кленская. Читать далее…

Самодеятельность самоуправлений: делайте, что хотите, но надгробный памятник принадлежит владельцу могилы

Несмотря на широко распространенное убеждение, что все, что относится к могиле — памятник, ограда или вазон из бетона — принадлежит пользователю, то есть собственнику могилы, все не так просто. Читать далее…

Новый состав научного совета приступает к работе

Руководитель научного совета, профессор клеточной биологии Тартуского университета Тойво Майметс представил сегодня премье-министру Кае Каллас команду, которая в дальнейшем будет консультировать правительство по вопросам коронавируса. Новый состав официально приступит к работе на следующей неделе. Читать далее…

Суд решил не брать под стражу задержанных вместе с Айном Сеппиком подозреваемых

Харьюский уездный суд в четверг не посчитал необходимым взять под стражу подозреваемых в коррупции сына бывшего главы МВД Айна Сеппика — Сийма Сеппика, а также подозреваемого в посредничестве дачи взятки 56-летнего Индрека. Читать далее…

Начинается ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви

В понедельник, 10 января, в Таллинне на Лаагна-теэ начнется ремонт пешеходного тоннеля Мустакиви. Проект нового оформления тоннеля Мустакиви набрал на прошлом конкурсе идей народного бюджета наибольшее число голосов в районе Ласнамяэ. Читать далее…

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