Картина дня: смерть Марии Кленской, новый состав научного совета и микродозинг мухоморов

Пресс-конференция 〉 Кая Каллас: не наша вина, что цены на электричество растут

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр труда и здоровья Танель Кийк, министр обороны Калле Лаанет и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Галерея, видео и блог 〉 Беспорядки в Казахстане: закрыты банки и аэропорты, президент поручил повысить боеготовность

В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. В стране введен режим чрезвычайного положения (ЧП). Наряженная обстановка сохраняется в целом ряде городов. Читать далее...

Микродозинг мухоморов: что скрывается за настигшим Эстонию сомнительным трендом?

Мода на микродозинг мухоморов, то есть употребление сушеных ядовитых грибов в сверхмалой дозе, постепенно добирается до Эстонии. И хотя в аптеках подобных чудо-препаратов, сулящих прилив сил и исцеление от тревожности, нет, объявления об их продаже легко можно найти в интернете. О том, чем грозит их употребление, мы поговорили с экспертами из трех департаментов. Читать далее…

Лопатой и языком. Вести тридцатилетней войны со снегом

Президент пожелал всем мудрости, мы скоро запустим второй кубический спутник. В стране острая нехватка программистов, у которых постоянно растут зарплаты, по улицам бегают роботы-скороварки. Не страна, а Силиконовая долина. Это так романтично и современно - виртуально бороздить просторы вселенной, когда не хочется опускать глаза долу, в грязную липкую коричневую жижу. А приходится. Читать далее...

Жителям Эстонии рекомендуют воздержаться от покупок в одном из интернет-магазинов

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает об интернет-магазине www.inch2.com латвийского предприятия Animo forti SIA, на который в течение 2021 года в Латвии поступило 183 жалобы. Предприятие активно занимается продажами и в Эстонии, откуда поступило более 20 жалоб. Читать далее…

Школы начнут новую четверть с тестирования

Министерство образования считает самым важным сохранить школы открытыми и обязывает школы продолжать тестирование. Проводить тестирование необходимо до июня. По сообщению министерства, в первые две учебные недели после каникул тестирование необходимо проводить дважды в неделю для всех учащихся. Читать далее…

Яанус Пийрсалу: влияние событий в Казахстане на Путина

Кремль с большим интересом следил за отставкой национального лидера Казахстана Нурсултана Назарбаева, управлявшего страной с 1990 года. Нынешние события в Казахстане показывают, что транзит власти авторитарного лидера не работает, пишет журналист Postimees Яанус Пийрсалу. Читать далее…

Мог ли кто-то предотвратить самоубийство молодой женщины?