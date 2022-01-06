Убил жену, остался на свободе, порезал собутыльника
В четверг Харьюский уездный суд признал вину человека, убившего в 2020 году свою жену. Оставаясь на свободе во время следствия, весной прошлого года он тяжело ранил другого человека.
В четверг Харьюский уездный суд признал вину человека, убившего в 2020 году свою жену. Оставаясь на свободе во время следствия, весной прошлого года он тяжело ранил другого человека.
Суд пришел к выводу, что 57-летний Владимир Лос виновен в убийстве и нанесении тяжелых, опасных для жизни ранений. По совокупности Лос приговорен к 11 годам лишения свободы. Поскольку дело рассматривалось в рамках сокращенного производства, срок наказания сократили на треть. Таким образом, осужденный должен провести в тюрьме семь лет, шесть месяцев и 27 дней.
Согласно предъявленному обвинению, рано утром 6 ноября 2020 года подсудимый поссорился со своей женой на кухне квартиры, расположенной на улице Пухангу в Таллинне. В ходе ссоры он ударил ее ножом в грудь, от полученного ранения женщина умерла на месте происшествия.
Несмотря на то, что он был задержан в качестве подозреваемого, ареста он избежал.
До начала судебного процесса, 16 марта прошлого года в квартире на Пухангу в ходе пьянки он ударил ножом своего приятеля, нанеся ему тяжелое ранение.
Полиция задержала его в тот же вечер, а суд дал санкцию на арест.