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Эрки Урва покидает должность председателя правления Nordica

Эрки Урва ФОТО: Tairo Lutter

Работавший с 2019 года председателем правления Nordica Эрки Урва решил покинуть должность.

Урва в период 2002–2005 руководил Estonian Air, он также возглавлял Фонд образовательных инфотехнологий (HITSA).

В 2020 году убытки действующей под брендом Nordica государственной авиакомпании Nordic Aviation Group (NAG) составили 10,5 млн евро. Выручка за тот же период упала на 42 процента до 61 млн евро.

На прошедшем 22 октября кабинетном совещании правительство разрешило Министерству экономики и коммуникаций (MKM) приступить к созданию нового авиационного концерта, объединяющего Nordica, Regional Jet и Transpordi Varahaldus. В отдаленной перспективе это позволит приватизировать новую группу.

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