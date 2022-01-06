Эрки Урва покидает должность председателя правления Nordica

Урва в период 2002–2005 руководил Estonian Air, он также возглавлял Фонд образовательных инфотехнологий (HITSA).

В 2020 году убытки действующей под брендом Nordica государственной авиакомпании Nordic Aviation Group (NAG) составили 10,5 млн евро. Выручка за тот же период упала на 42 процента до 61 млн евро.