Скончался бывший министр связи Тоомас Сымера

Родившийся 17 февраля 1945 года Сымера после окончания Таллиннского политехнического института по специальности радиотехника в 1970х получил предложение стать заместителем министра связи. Он работал в Министерстве связи до 1991 года, когда министерство ликвидировали.

В период 1991-2000 Сымера был председателем правления Eesti Telekom, а в феврале 2002 года приступил к руководству Эстонским фондом инфотехнологии EITSA, из которого ушел на пенсию.