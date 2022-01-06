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Скончался бывший министр связи Тоомас Сымера

Тоомас Сымера. ФОТО: Erakogu

В четверг скончался бывший министр связи Тоомас Сымера.

Родившийся 17 февраля 1945 года Сымера после окончания Таллиннского политехнического института по специальности радиотехника в 1970х получил предложение стать заместителем министра связи. Он работал в Министерстве связи до 1991 года, когда министерство ликвидировали.

В период 1991-2000 Сымера был председателем правления Eesti Telekom, а в феврале 2002 года приступил к руководству Эстонским фондом инфотехнологии EITSA, из которого ушел на пенсию.

Эстонский союз инфотехнологии и телекоммуникации (ITL) в 2013 году наградил Сымера премией за дело всей жизни и статусом почетного члена.

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