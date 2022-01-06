У председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсона (Партия реформ) возникли два критически важных вопроса в связи с беспорядками в Казахстане: во-первых, как протесты переросли в насилие в разных частях страны, на расстоянии тысяч километров друг от друга. Второй вопрос - как российские войска так быстро прибыли в Казахстан, пишет Postimees.