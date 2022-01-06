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Дело о лишении первой ракетки мира Новака Джоковича австралийской визы и его депортации из Австралии дошло до суда, благодаря усилиям адвокатов спортсмена. Обычно лиц, которым отказано во въезде в страну, отправляют обратно ближайшим рейсом.

Вопрос о депортации первой ракетки мира Новака Джоковича из Австралии будет решать суд. Сейчас спортсмен, которому было отказано во въезде в страну из-за отсутствия вакцинации, находится в центре для подлежащих депортации мигрантов в Мельбурне.

Дело о лишении спортсмена визы и его депортации из Австралии дошло до суда благодаря усилиям адвокатов теннисиста. Обычно лиц, которым отказано во въезде в страну, отправляют обратно ближайшим рейсом.

Виза Джоковича была аннулирована в среду, после того как он несколько часов провел в специальном секторе аэропорта в Мельбурне, куда прилетел для участия в Открытом чемпионате Австралии - первом турнире Большого шлема в сезоне, который стартует в Мельбурне 17 января.

Пограничные службы Австралии сообщили, что не пропустили его из-за неправильно оформленных въездных документов. Теннисист получил особое разрешение от устроителей Australian Open принять участие в турнире без обязательной для всех игроков вакцинации, но не предоставил необходимых доказательств противопоказания к прививке для въезда в страну.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сразу дал понять, что у спортсмена еще есть время доказать свой особый медицинский статус, но предупредил, что закон един для всех.

"Если свидетельства окажутся недостаточными, то с ним поступят так же, как с любым другим человеком, - заявил премьер-министр журналистам в среду. - Для Новака Джоковича не должно быть никаких специальных правил, никаких!"

Правда, чуть ранее Моррисон заявлял, что решение сделать для Новака исключение из правил исходит от властей штата Виктория (где расположен Мельбурн), и центральное правительство оставляет это на их усмотрение.

Еще находясь в аэропорту, серб подключил к ситуации своих юристов, которые оспорили решение австралийских погранслужб.

Суд вынесет окончательное решение по вопросу о депортации Джоковича в понедельник 10 января. Многие эксперты считают, что оно вряд ли будет в пользу теннисиста - многие в Австралии крайне возмущены тем, что ему позволили нарушить правила вакцинации в то время, как страна пережила один из самых жестких локдаунов в мире, и в настоящий момент число заболевших в стране стремительно растет.

На время рассмотрения дела Джоковича поместили в специальную гостиницу, где под охраной содержатся лица перед депортацией из страны (о ней чуть ниже).

Папа негодует

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Наиболее активно о сложившейся ситуации в эти дни высказывался отец первой ракетки Срджан Джокович.

В четверг он заявил, что визовый скандал, в который оказался вовлечен его сын, не имеет ничего общего со спортом, а имеет политическую подоплеку.

Чуть ранее в интервью сербскому каналу В92 он заявил, что Новак находится в австралийском плену.

"Мой сын находится в австралийском плену, но он никогда не был более свободным. С этого момента Новак стал символом и лидером свободного мира, мира бедных и угнетенных стран и народов", - сказал Срджан Джокович.

В том же интервью Джокович-старший сравнил своего сына со Спартаком и назвал символом "маленькой, но героической Сербии".

"Новак - Спартак нового мира, который не терпит несправедливости, колониализма и лицемерия, но борется за равенство всех людей на планете, вне зависимости от их цвета кожи, вероисповедания и количества денег", - заявил Срджан Джокович.

Он также всегда открыто поддерживал позицию сына по вакцинации и называл условия организаторов турниров об обязательном наличии прививки, шантажом.

"Что касается вакцинированных и невакцинированных, то каждый должен сам решать, прививаться или нет. Никто не имеет права нарушать границы нашего личного пространства, - говорил он сербским СМИ. - В условиях такого шантажа [Джокович], вероятно, играть не будет. Я бы не играл. А он мой сын, так что судите сами".

Новое прозвище - Novax

По правилам, все участники Australian Open этого года и члены их команд обязаны были сделать прививки от ковида или получить специальное разрешение от независимой комиссии не прививаться по медицинским причинам.

Новак Джокович с трофеем Открытого чемпионата Австралии прошлого года. ФОТО: Reuters

Новак Джокович не говорил о том, вакцинирован он или нет, но в прошлом году объявил себя противником обязательной вакцинации. Журналисты даже придумали ему прозвище - Novax.

Федерация тенниса Австралии подтвердила, что Джокович получил медицинское освобождение от прививки "после тщательной проверки с участием двух отдельных независимых комиссий".

И хотя устроители чемпионата Australian Open утверждают, что у Джоковича нет никаких особых привилегий, многих австралийцев разгневало решение допустить его к игре без необходимых прививок.

В соцсетях разразилась настоящая буря. Пользователи со всего мира выражали разочарование позицией руководства австралийского турнира.

"Позорное решение", "Почему для одного человека особые правила?", "Вопиющая несправедливость по отношению к остальным" - это лишь некоторые, наиболее часто встречающиеся посты.

Некоторые призывали будущих соперников теннисиста бойкотировать матчи против него, другие просили самого Джоковича проявить уважение к другим участникам турнира и к публике и добровольно сняться с AO.

Однако серб был настроен решительно, заручившись поддержкой устроителей турнира. Проблема с въездом в страну стала большой неожиданностью для него и его команды.

"Неграждане, не имеющие действующей визы при въезде или те, у кого эта виза была аннулирована, депортируются из Австралии", - говорится в заявлении пограничной службы.

"Интересная ситуация"

Решение сделать для Джоковича исключение вызвало удивление и у самих игроков.

"Все, что я могу сказать, - это очень интересная ситуация", - отметил австралийский теннисист Алекс де Минаур. "Думаю, что если бы я не вакцинировался, для меня никто не сделал бы исключения, - заявил ранее британский теннисист Джейми Маррей. - Но его можно только поздравить с тем, что он смог получить разрешение приехать в Австралию, чтобы принять участие в турнире".

По словам генерального директора турнира Крэйга Тайли, в общей сложности заявки на участие без вакцинации по медицинским причинам подали 26 спортсменов, и для нескольких человек федеральные регулирующие органы в самом деле сделали исключение. "Мы максимально усложнили процесс подачи таких заявок, чтобы удостовериться в том, что соблюдены все формальности и решение принималось независимыми медицинскими экспертами", - сообщил Тайли австралийскому телеканалу Channel 9.

Печально известная гостиница

Как отмечает Франс пресс, отель под названием Park Hotel, где сейчас находится Джокович, известен как место временного содержания мигрантов, его обитатели в прошлом жаловались на плохие условия.

ФОТО: Reuters

Агентство напоминает, что в прошлом году во время Australian Open Джокович остановился в фешенебельной гостинице, где из-за коронавирусных ограничений был вынужден проходить карантин и тренироваться на балконе. В результате, как сообщается, Джокович написал организаторам турнира жалобу и потребовал предоставить ему частный дом с теннисным кортом и лучшим питанием.

Теперь же ему досталась гостиница, известная относительно маленькими комнатами и довольно скромными условиями. В декабре прошлого года в здании начался пожар, в результате чего просители убежища и нелегальные мигранты были эвакуированы. Некоторые постояльцы отеля также публиковали в соцсетях снимки еды, которую здесь подают: утверждалось, что в ней была плесень и личинки насекомых.