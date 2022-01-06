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Посольство Эстонии в Казахстане было вынуждено приостановить выдачу виз

Очередь перед банкоматом, Нур-Султан, Казахстан, 6 января 2022 года. ФОТО: Mikhail Yegikov

Посольство Эстонии в Казахстане, Нур-Султан, было вынуждено временно приостановить выдачу виз до восстановления нормальной связи из-за перебоев с интернетом, пишет Postimees.

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Из-за отсутствия подключения к интернету посольство не имеет доступа к международным реестрам, необходимым для повседневного процесса выдачи виз.

Посол Эстонии в Казахстане Тоомас Тирс сообщил Postimees, что, в отличие от других частей страны, в Нур-Султане не было демонстраций, и в столице спокойно.

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