Посольство Эстонии в Казахстане было вынуждено приостановить выдачу виз

Из-за отсутствия подключения к интернету посольство не имеет доступа к международным реестрам, необходимым для повседневного процесса выдачи виз.

Посол Эстонии в Казахстане Тоомас Тирс сообщил Postimees, что, в отличие от других частей страны, в Нур-Султане не было демонстраций, и в столице спокойно.