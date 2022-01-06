Посольство Эстонии в Казахстане было вынуждено приостановить выдачу виз
Посольство Эстонии в Казахстане, Нур-Султан, было вынуждено временно приостановить выдачу виз до восстановления нормальной связи из-за перебоев с интернетом, пишет Postimees.
Посольство Эстонии в Казахстане, Нур-Султан, было вынуждено временно приостановить выдачу виз до восстановления нормальной связи из-за перебоев с интернетом, пишет Postimees.
Из-за отсутствия подключения к интернету посольство не имеет доступа к международным реестрам, необходимым для повседневного процесса выдачи виз.