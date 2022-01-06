Из торгового центра Кристийне эвакуировали посетителей

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, до восьми вечера сообщили, что в торговом центре Кристине сработала пожарная сигнализация. В связи с этим из центра эвакуировали всех посетителей.

Однако вскоре выяснилось, что это была ложная тревога и опасности для посетителей не было. В настоящее время техники работают над устранением сбоя. Около 20.50 центр снова был открыт.