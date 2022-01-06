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  • Из торгового центра Кристийне эвакуировали посетителей

Из торгового центра Кристийне эвакуировали посетителей

Эвакуация торгового центра Кристийне. Иллюстративное фото. ФОТО: Remo Tõnismäe

Сегодня вечером из торгового центра Кристийне в Таллинне эвакуировали посетителей из-за неожиданно сработавшей пожарной сигнализации, пишет Postimees.

По словам пресс-секретаря Спасательного департамента, до восьми вечера сообщили, что в торговом центре Кристине сработала пожарная сигнализация. В связи с этим из центра эвакуировали всех посетителей.

Однако вскоре выяснилось, что это была ложная тревога и опасности для посетителей не было. В настоящее время техники работают над устранением сбоя. Около 20.50 центр снова был открыт.

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