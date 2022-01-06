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Французский парламент одобрил ковидные паспорта, в Британии более миллиона человек страдают от последствий коронавируса, в Индии резкий рост заболеваний "Омикроном", а в США откладывают церемонию "Грэмми".

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Французский парламент одобрил ковидные паспорта

Парламент Франции в четверг одобрил планы президента Эммануэля Макрона относительно ковидных паспортов. Голосованию предшествовали два дня бурных дебатов, вызванных комментариями Макрона о том, что он хотел "задолбать" непривитых, и выбранными им для этого довольно грубыми словами.

Ранее Макрон сказал в интервью газете Le Parisien, что хочет настолько усложнить жизнь тех, кто отказывается от вакцины, выдавив их из общественных мест, чтобы они в итоге все равно сделали прививку.

Закон о вакцинных пропусках, известных также как ковидные паспорта, был принят в первом чтении в Национальном собрании около 5 часов утра. Его одобрили 214 депутатов парламента, 93 проголосовали против, 27 воздержались.

Теперь он поступает в Сенат, которому предстоит окончательно одобрить законопроект. Согласно опросам, около половины французов согласны с тем, что сказал Макрон, но половине не понравилось, как он это сказал.

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Британцы страдают от "длинного ковида"

По данным Управления национальной статистики, около 1,3 миллиона человек, живущих в Великобритании, страдают от "длинного ковида". Это около 2% населения страны. Исследование проведено на основе личных оценок гражданами своих симптомов в период с 9 ноября по 6 декабря.

Исследование также показало, что "длинный ковид" наиболее распространен среди людей в возрасте от 35 до 69 лет, женщин, людей, живущих в неблагополучных районах, у работников сферы здравоохранения, учителей и социальных работников, а также у людей с инвалидностью или болезнями, ограничивающим активность.

По данным Управления, 64% людей с длинным ковидом, заявили, что симптомы влияют на их повседневную деятельность, а 20% утверждают, что они сильно ее ограничивают.

Симптомы "длинного ковида" проявляются по-разному, однако во многих случаях стационарное лечение не требуется.

Некоторые исследования показали, что 10% переболевших коронавирусом в легкой форме, могут получить "длинный ковид", по другим оценкам - до 35%.

"Длинный ковид" - это последствия инфекции, проявляющиеся через несколько недель после заболевания и продолжающиеся, иногда с перерывами, на протяжении нескольких месяцев. Среди симптомов - выпадение волос, кожные высыпания, депрессия, беспокойство и когнитивные трудности, постоянные головные боли, длительная потеря или изменение запаха и вкуса, респираторные проблемы, нарушение функции печени и почек, нарушения свертываемости крови и тромбозы, расстройства желудка и сердечно-сосудистые заболевания.

Вход в больницу в Сиани. ФОТО: Getty Images

В Китае роженицу не пустили в больницу

Заведующего больницей в китайском городе Сиань отстранили от должности после того, как персонал отказался лечить женщину, находившуюся на восьмом месяце беременности, из-за того, что ее тест на Covid-19 оказался просрочен. Позже у нее случился выкидыш. На разошедшемся в социальных сетях видео видно, как женщина сидит возле больницы в луже крови.

Событие вызвало неожиданно резкую, по китайским меркам, критику властей.

Строгие меры по борьбе с коронавирусом требуют наличия негативного теста на ковид для входа в здания. После этого случая, однако, больницам приказано принимать пациентов в чрезвычайных ситуациях, независимо от того, есть ли у них такие тесты или нет.

Теперь генеральный директор больницы Гаосинь отстранен от работы, а лица, непосредственно ответственные за случившееся, сняты со своих должностей.

Директор департамента здравоохранения города выступила по телевидению с извинениями.

Другая жительница Сиани рассказала, что ее отец умер на этой неделе после того, как несколько больниц отказались лечить его проблемы с сердцем из-за правил, связанных с пандемией.

Резкий всплеск заболеваемости в Индии

В четверг Индия сообщила о почти 91 тысяче новых случаев заболевания Covid-19 и 325 смертельных исходах.

В среду власти подтвердили первую в стране смерть от варианта "Омикрон" - 74-летний мужчина с сопутствующими заболеваниями скончался от вируса на прошлой неделе в Удайпуре в Раджастане.

Вакцинация в Индии. ФОТО: Getty Images

Правительство заявляет, что в Индии наблюдается экспоненциальный рост числа случаев Covid-19, вызванных вариантом "Омикрон". В заявлении также говорится, что индекс заболеваемости R сейчас составляет 2,69 - гораздо выше 1,69, зафиксированного во время пика второй волны пандемии.

В городах по всей стране наблюдается значительный рост заболеваемости. В Мумбаи зарегистрировано более 15 тысяч случаев заболевания - это самый высокий однодневный всплеск, зафиксированный с начала пандемии в марте 2020 года. Заболеваемость в Дели удвоилась, и в среду было зарегистрировано более 10 тысяч новых случаев.

Несколько предвыборных митингов в стране пришлось отменить из-за всплеска инфекции. Основная оппозиционная партия "Конгресс" заявила, что откладывает все крупные предвыборные мероприятия. Правящая партия "Бхаратия Джаната" также отменила митинг в Уттарпрадеше без объяснения причин. Ранее партию широко критиковали за то, что она позволила продолжить предвыборную кампанию, несмотря на взрывной рост заболеваемости ковидом.

Жесткие ограничения больше не нужны?

Джон Нкенгасонг, директор Африканских центров по контролю и профилактике заболеваний в четверг заявил, что доволен тем, как Южная Африка справилась с новой волной Covid-19, добавив, что строгие ограничения больше не являются инструментом сдерживания коронавируса.

"Мы очень воодушевлены тем, что наблюдали в Южной Африке в этот период, - сказал он на пресс-конференции. - Период применения жестких ограничений в качестве инструмента сдерживания инфекции закончился. Нам следует подумать о том, как использовать средства общественного здравоохранения и социальные меры более осторожно и сбалансированно по мере роста числа вакцинированных".

Телефон с эмблемой "Грэмми" на фоне рисунка вируса. ФОТО: Getty Images

Культурные мероприятия уходят в виртуальное пространство

Организаторы кинофестиваля Sundance перенесли его с площадки в американском штате Юта в виртуальное пространство, сославшись на опасения по поводу распространения коронавируса.

"Это было трудное решение, - говорится в заявлении фестиваля. - Но с учетом прогнозируемого пика числа случаев в месте проведения фестиваля в то время, на которое он запланирован, мы не можем сознательно подвергать риску наш персонал и местных жителей".

Из-за пандемии прошлогодний фестиваль тоже прошел в онлайн-режиме.

64-я церемония вручения премий "Грэмми", которая должна была состояться 31 января в Лос-Анджелесе, также отложена из-за быстрого распространения варианта "Омикрон".

Американская академия звукозаписи, вручающая эту престижную награду, заявила в среду, что "проведение шоу 31 января сопряжено с большим риском", и добавила, что вскоре объявит новую дату церемонии.