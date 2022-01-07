Студия Postimees: США, Россия и НАТО – что дальше?13:00
На будущей неделе США и Россия, а также Совет НАТО – Россия обсудят вопросы безопасности. Чего ждать Эстонии от этого раунда большой международной игры?
На будущей неделе США и Россия, а также Совет НАТО – Россия обсудят вопросы безопасности. Чего ждать Эстонии от этого раунда большой международной игры?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). Начало интервью в 13:00!