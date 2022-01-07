Пт, 7.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees

Студия Postimees: США, Россия и НАТО – что дальше?
13:00

На будущей неделе США и Россия, а также Совет НАТО – Россия обсудят вопросы безопасности. Чего ждать Эстонии от этого раунда большой международной игры?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). Начало интервью в 13:00!

  • По оценке Урмаса Рейнсалу, дело совершенно вышло из-под контроля. Не приведет ли политика американской администрации к тому, что США перестанут учитывать интересы Балтийских стран? ​
  • Может ли измениться линия НАТО и США в отношении Украины? 
  • Как альянс должен реагировать на события в Казахстане? Может ли Запад влиять на происходящее?
  • К чему приведут волнения в Казахстане?

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back