ВОЗ: вариант коронавируса из Франции пока не распространен широко
Вариант коронавируса B.1.640, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Вариант коронавируса B.1.640, обнаруженный впервые во Франции, пока не имеет широкого распространения, он находится под наблюдением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Об этом заявила эксперт организации Мария ван Керкхове в ходе брифинга, трансляция которого велась на YouTube-канале организации.
По данным ВОЗ, этот вариант вируса SARS-CoV-2 был выявлен в ряде стран в сентябре 2021 года, а в ноябре эксперты организации присвоили ему статус варианта под наблюдением, пишет DW. Во Франции на этот вариант приходится менее одного процента случаев заражения, сказала ван Керкхове.
"Очень важно его отслеживать, особенно с учетом количества мутаций, которые он имеет, но в настоящее время он не распространен широко", - подчеркнула она. При этом ван Керкхове не предоставила данных о числе случаев заражения вариантом B.1.640 в мире.
Между тем общее количество заражений коронавирусом в мире за последние семь дней выросло на 71 процент по сравнению с предыдущей неделей, составив рекордные 9,5 миллиона на фоне стремительного распространения вариантов "омикрон"и "дельта". "На прошлой неделе было зафиксировано самое большое число новых случаев COVID-19 с начала пандемии", - заявил на брифинге гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что, по мнению организации, реальные цифры могут быть гораздо выше, учитывая меньшее число проводимых тестов в праздничные дни и неполную информацию, поступающую от органов здравоохранения на местах.
В Северной и Южной Америке число новых случаев заражения вирусом SARS-CoV-2 за последнюю неделю выросло вдвое, в Европе - на 65 процентов.
Кроме того, в период с 27 декабря по 2 января от вызываемого коронавирусом легочного заболевания и его последствий в мире умерли 41 000 человек. С начала пандемии два года назад вирус выявлен у порядка 289 миллионов жителей планеты, 5,4 миллиона пациентов скончались с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Гебрейесус отметил, что, хотя вариант коронавируса "омикрон", по-видимому, является менее тяжелым по сравнению с "дельтой", особенно у вакцинированных, это не означает, что его следует относить к категории "легких".
ВОЗ в очередной раз выступила с критикой неравномерного распределения вакцин против COVID-19 в мире, отметив, что у 90 стран до сих пор нет достаточно препаратов для вакцинации 40 процентов населения.