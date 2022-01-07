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  • Эстония
  • Транспортный департамент обратился к водителям с важным предупреждением

Транспортный департамент обратился к водителям с важным предупреждением

Гололед. Иллюстративное фото. ФОТО: Urmas Luik

По сообщению Транспортного департамента, и в пятницу участки дорог по-прежнему остаются заснеженными и скользкими.

Рано утром в пятницу общегосударственные и основные шоссе по всей стране преимущественно покрыты снегом или на дорожном полотне между колеями снежная смесь. Встречается гололедица. На дорогах может быть скользко.

Утром переменная облачность, по многим регионам снег, местами метель. Температура воздуха повсеместно минусовая.

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