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Департамент статистики: инфляция в Эстонии превысила 12%

Кошелек. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

По данным Департамента статистики, в 2021 году индекс потребительских цен повысился по сравнению со средним значением 2020 года на 4,6%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2021 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и транспортом – они составили более двух третей от общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество подорожало в годовом сравнении на 44,5% и сетевой газ – на 27,5%. Бензин был дороже на 14,1%, дизельное топливо – на 12,8%, а покупка транспортных средств подорожала на 8,4%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (23,5%) и свежие овощи (12,7%)», – сказала Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2021

Группа товаров

2020–2021, %

ВСЕГО

4,6

Продукты питания и безалкогольные напитки

1,8

Алкогольные напитки и табак

1,9

Одежда и обувь

0,4

Жильё

12,8

Домашнее хозяйство

3,3

Здравоохранение

2,8

Транспорт

9,6

Связь

-2,4

Досуг

4,1

Образование и детские учреждения

4,8

Питание вне дома, размещение

3,0

Различные товары и услуги

2,6

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В декабре 2021 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2% и по сравнению с ноябрем 2021 года – на 3,1%. Товары подорожали на 7,9% и услуги – на 20,7%.

В сравнении с декабрем 2020 года на индекс потребительских цен повлияло в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо, что составило половину от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 120,0%, отопление – на 40,1% и газ – на 122,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса около 20%. Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо – на 29,4%, транспортные средства подорожали на 17%». Из продуктов питания более всего подорожали картофель (110,1%), свежая рыба (35,2%) и свежие овощи (26,7%).

Индекс потребительских цен, декабрь 2020 = 100

В декабре 2021 года значительное влияние на индекс потребительских цен в сравнении с ноябрем оказало в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо. Поступившее в дома электричество за месяц подорожало на 54% и отопление – на 35,2%. Сетевой газ подешевел на 5,4% благодаря решению правительства ЭР компенсировать всем потребителям 100% стоимости сетевой услуги через сетевые предприятия.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2021

Группа товаров

Декабрь 2020 –декабрь 2021, %

Ноябрь 2021 –

Декабрь 2021, %

ВСЕГО

12,2

3,1

Продукты питания и безалкогольные напитки

6,1

-0,2

Алкогольные напитки и табак

3,1

-0,8

Одежда и обувь

4,3

-1,2

Жильё

43,1

19,5

Домашнее хозяйство

7,7

1,2

Здравоохранение

3,5

0,9

Транспорт

17,8

-0,3

Связь

-3,6

-2,2

Досуг

6,4

0,1

Образование и детские учреждения

2,8

0,0

Питание вне дома, размещение

6,0

0,4

Различные товары и услуги

4,6

0,6

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