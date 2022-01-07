Департамент статистики: инфляция в Эстонии превысила 12%
По данным Департамента статистики, в 2021 году индекс потребительских цен повысился по сравнению со средним значением 2020 года на 4,6%.
По данным Департамента статистики, в 2021 году индекс потребительских цен повысился по сравнению со средним значением 2020 года на 4,6%.
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2021 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и транспортом – они составили более двух третей от общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество подорожало в годовом сравнении на 44,5% и сетевой газ – на 27,5%. Бензин был дороже на 14,1%, дизельное топливо – на 12,8%, а покупка транспортных средств подорожала на 8,4%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (23,5%) и свежие овощи (12,7%)», – сказала Трасанов.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2021
Группа товаров
2020–2021, %
ВСЕГО
4,6
Продукты питания и безалкогольные напитки
1,8
Алкогольные напитки и табак
1,9
Одежда и обувь
0,4
Жильё
12,8
Домашнее хозяйство
3,3
Здравоохранение
2,8
Транспорт
9,6
Связь
-2,4
Досуг
4,1
Образование и детские учреждения
4,8
Питание вне дома, размещение
3,0
Различные товары и услуги
2,6
В декабре 2021 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2% и по сравнению с ноябрем 2021 года – на 3,1%. Товары подорожали на 7,9% и услуги – на 20,7%.
В сравнении с декабрем 2020 года на индекс потребительских цен повлияло в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо, что составило половину от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 120,0%, отопление – на 40,1% и газ – на 122,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса около 20%. Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо – на 29,4%, транспортные средства подорожали на 17%». Из продуктов питания более всего подорожали картофель (110,1%), свежая рыба (35,2%) и свежие овощи (26,7%).
В декабре 2021 года значительное влияние на индекс потребительских цен в сравнении с ноябрем оказало в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо. Поступившее в дома электричество за месяц подорожало на 54% и отопление – на 35,2%. Сетевой газ подешевел на 5,4% благодаря решению правительства ЭР компенсировать всем потребителям 100% стоимости сетевой услуги через сетевые предприятия.
Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2021
Группа товаров
Декабрь 2020 –декабрь 2021, %
Ноябрь 2021 –
Декабрь 2021, %
12,2
3,1
Продукты питания и безалкогольные напитки
6,1
-0,2
Алкогольные напитки и табак
3,1
-0,8
Одежда и обувь
4,3
-1,2
Жильё
43,1
19,5
Домашнее хозяйство
7,7
1,2
Здравоохранение
3,5
0,9
Транспорт
17,8
-0,3
Связь
-3,6
-2,2
Досуг
6,4
0,1
Образование и детские учреждения
2,8
0,0
Питание вне дома, размещение
6,0
0,4
Различные товары и услуги
4,6
0,6