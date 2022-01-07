Департамент статистики: инфляция в Эстонии превысила 12%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в 2021 году на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем и транспортом – они составили более двух третей от общего повышения индекса. «Поступившее в дома электричество подорожало в годовом сравнении на 44,5% и сетевой газ – на 27,5%. Бензин был дороже на 14,1%, дизельное топливо – на 12,8%, а покупка транспортных средств подорожала на 8,4%. Из продуктов питания более всего подорожали картофель (23,5%) и свежие овощи (12,7%)», – сказала Трасанов.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, 2021

Группа товаров 2020–2021, % ВСЕГО 4,6 Продукты питания и безалкогольные напитки 1,8 Алкогольные напитки и табак 1,9 Одежда и обувь 0,4 Жильё 12,8 Домашнее хозяйство 3,3 Здравоохранение 2,8 Транспорт 9,6 Связь -2,4 Досуг 4,1 Образование и детские учреждения 4,8 Питание вне дома, размещение 3,0 Различные товары и услуги 2,6

В декабре 2021 года индекс потребительских цен повысился по сравнению с декабрем 2020 года на 12,2% и по сравнению с ноябрем 2021 года – на 3,1%. Товары подорожали на 7,9% и услуги – на 20,7%.

В сравнении с декабрем 2020 года на индекс потребительских цен повлияло в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо, что составило половину от общего повышения индекса. Поступившее в дома электричество было дороже на 120,0%, отопление – на 40,1% и газ – на 122,5% дороже. Влияние изменений цен, связанных с транспортом, составило в общем повышении индекса около 20%. Бензин был дороже на 25,5% и дизельное топливо – на 29,4%, транспортные средства подорожали на 17%». Из продуктов питания более всего подорожали картофель (110,1%), свежая рыба (35,2%) и свежие овощи (26,7%).

В декабре 2021 года значительное влияние на индекс потребительских цен в сравнении с ноябрем оказало в основном повышение цен на электричество, отопление и топливо. Поступившее в дома электричество за месяц подорожало на 54% и отопление – на 35,2%. Сетевой газ подешевел на 5,4% благодаря решению правительства ЭР компенсировать всем потребителям 100% стоимости сетевой услуги через сетевые предприятия.

Изменение индекса потребительских цен по группам товаров, декабрь 2021