Житель Эстонии, решивший купить в интернете дорогое оборудование, лишился почти 30 000 евро
Пока еще не пойманный мошенник с помощью фиктивного объявления о продаже выманил у жителя Южной Эстонии почти 30 000 евро.
Пока еще не пойманный мошенник с помощью фиктивного объявления о продаже выманил у жителя Южной Эстонии почти 30 000 евро.
В полицию обратился житель Валгамаа, который нашел в соцсети Facebook объявление о продаже фрезерных станков, которые якобы находились в Финляндии. Ничего не заподозривший мужчина перевел за три станка в общей сложности порядка 30 000 евро, но так и не получил товар, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.
Также жертве больше не удалось связаться с продавцом.
По факту случая мошенничества было начато уголовное производство.