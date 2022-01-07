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  • Житель Эстонии, решивший купить в интернете дорогое оборудование, лишился почти 30 000 евро

Житель Эстонии, решивший купить в интернете дорогое оборудование, лишился почти 30 000 евро

Полиция. ФОТО: Arved Breidaks

Пока еще не пойманный мошенник с помощью фиктивного объявления о продаже выманил у жителя Южной Эстонии почти 30 000 евро.

В полицию обратился житель Валгамаа, который нашел в соцсети Facebook объявление о продаже фрезерных станков, которые якобы находились в Финляндии. Ничего не заподозривший мужчина перевел за три станка в общей сложности порядка 30 000 евро, но так и не получил товар, сообщила пресс-служба Лыунаской префектуры.

Также жертве больше не удалось связаться с продавцом.

По факту случая мошенничества было начато уголовное производство.

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