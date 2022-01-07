За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, заразились 1730

По состоянию на утро 7 января, в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них 169 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 132 человека или 78,1% не были вакцинированы, а 37 или 21,9% прошли курс вакцинации.

За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 63-летняя женщина, 71-летняя женщина 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 88-летняя женщина и 92-летняя женщина.

Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 83 для вакцинированных и 145,8 для невакцинированных жителей Эстонии.

За сутки ввели 5801 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 790 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 308 258 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,6%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.