За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, заразились 1730
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1730. Скончались шесть человек.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1730. Скончались шесть человек.
По состоянию на утро 7 января, в больницах находится 229 пациентов с коронавирусом. Из них 169 человека нуждаются в больничном лечение из-за тяжелого течения COVID-19, из них в свою очередь 132 человека или 78,1% не были вакцинированы, а 37 или 21,9% прошли курс вакцинации.
За сутки в больницах открыли 31 новую историю болезни. Скончались шесть человек с коронавирусом: 63-летняя женщина, 71-летняя женщина 80-летняя женщина, 83-летняя женщина, 88-летняя женщина и 92-летняя женщина.
Средний показатель зараженности за последние семь дней в расчете на 100 000 человек составляет 83 для вакцинированных и 145,8 для невакцинированных жителей Эстонии.
За сутки ввели 5801 дозу вакцины, при этом первичная вакцинация была произведена в 790 случаях. По данным на сегодняшнее утро, бустерную дозу получили 308 258 человек. Среди всего населения двумя дозами вакцины привиты 61,6%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).