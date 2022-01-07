Terminal Oil расширяется в Ида-Вирумаа

По словам исполнительного директора предприятия Йоргена Ыйгуса, открытие автозаправочных станций в Ида-Вирумаа является частью программы расширения по всей стране.

"В последние два года Terminal Oil открыл 11 новых станций и в этом году планирует открыть новые представительства по всей Эстонии, например, в Харьюском, Пярнуском, Вильяндиском, Ярваском и Йыгеваском уездах", – сообщил Йыгус.