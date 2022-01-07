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Terminal Oil расширяется в Ида-Вирумаа

Бензовоз Terminal Oil. ФОТО: Kristjan Teedema

Предприятие Terminal Oil открыло в Кохтла-Ярве свою первую автоматическую заправочную станцию. В дополнение к станции в Нарва-Йыэусуу летом планируется открытие АЗС в Йыхви.

По словам исполнительного директора предприятия Йоргена Ыйгуса, открытие автозаправочных станций в Ида-Вирумаа является частью программы расширения по всей стране.

"В последние два года Terminal Oil открыл 11 новых станций и в этом году планирует открыть новые представительства по всей Эстонии, например, в Харьюском, Пярнуском, Вильяндиском, Ярваском и Йыгеваском уездах", – сообщил Йыгус.

На новой АЗС в Кохтла-Ярве пока что продается только дизельное топливо, но летом планирует открытие станции по типу Coffee Terminal и продажа других видов топлива.

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