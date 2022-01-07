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  • На Via Baltica открытым огнем горел автомобиль

Видео ⟩ На Via Baltica открытым огнем горел автомобиль

Сегодня утром в центр тревоги сообщили о горящем на Via Baltica легковом автомобиле.

В 9:15 поступила информация о том, что на прямом участке дороги между Энге и Либатсе на шоссе Таллинн-Пярну-Икла горит автомобиль. Спасатели спасательной команды Пярну-Яагупи обнаружили Ford Scorpio, из-под капота которого вырывалось пламя. Огонь был взят под контроль в 9:28, пишет Pärnu Postimees.

По словам водителя, ставшего очевидцем этого происшествия, возле горящей машины стояла молодая пара. Никто не пострадал.

По оценке спасателей, причиной возгорания стала неисправность мотора.

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