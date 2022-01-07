Видео ⟩ На Via Baltica открытым огнем горел автомобиль
Сегодня утром в центр тревоги сообщили о горящем на Via Baltica легковом автомобиле.
Сегодня утром в центр тревоги сообщили о горящем на Via Baltica легковом автомобиле.
В 9:15 поступила информация о том, что на прямом участке дороги между Энге и Либатсе на шоссе Таллинн-Пярну-Икла горит автомобиль. Спасатели спасательной команды Пярну-Яагупи обнаружили Ford Scorpio, из-под капота которого вырывалось пламя. Огонь был взят под контроль в 9:28, пишет Pärnu Postimees.
По словам водителя, ставшего очевидцем этого происшествия, возле горящей машины стояла молодая пара. Никто не пострадал.
По оценке спасателей, причиной возгорания стала неисправность мотора.