Видео ⟩ На Via Baltica открытым огнем горел автомобиль

В 9:15 поступила информация о том, что на прямом участке дороги между Энге и Либатсе на шоссе Таллинн-Пярну-Икла горит автомобиль. Спасатели спасательной команды Пярну-Яагупи обнаружили Ford Scorpio, из-под капота которого вырывалось пламя. Огонь был взят под контроль в 9:28, пишет Pärnu Postimees.