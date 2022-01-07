В странах Балтии растет заболеваемость COVID-19, в Литве самые высокие показатели с осени прошлого года

В Литве выявлено 3415 новых случаев COVID-19, это самый высокий показатель суточного прироста заболеваемости с 5 ноября 2021 года, сообщил в пятницу департамент статистики.

Отмечается, что скачок заболеваемости фиксируется четвертый день подряд. Накануне в стране зафиксировано 3053 новых заражения.

За минувшие сутки от коронавируса скончались четыре человека, сообщили власти страны. За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 955,7 случая.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 заболели почти 536,4 тыс. человек, умерли примерно 7,5 тыс. человек, привиты 22,1 тыс. человек.

В Латвии за сутки подтверждено 1877 новых случаев заболевания коронавирусом, скончались 17 человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки увеличился с 686,2 до 735,3 случая. В последний раз он был выше 700 случаев 25 ноября - 706 случаев. Накануне зафиксировано 1 994 случая заражения.

Отмечается, что из выявленных зараженных 657 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 1220 человек были вакцинированы.

С начала пандемии COVID-19 лабораторно подтвержден у 285 026 жителей Латвии, 4642 человек с коронавирусом скончались.

В Эстонии за минувшие сутки 1730 тестов на коронавирус оказались положительными, сообщил в пятницу департамент здоровья. Накануне было выявлено 1643 случая заражения.

В течение семи дней на 100 000 полностью вакцинированных жителей приходится в среднем 83 случая инфицирования, а на 100 000 невакцинированных - в среднем 145,8 случая.

Всего с начала пандемии в Эстонии выявлены 249 592 случая заражения коронавирусом.

За сутки скончались шесть человек с COVID-19. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса в Эстонии умерли 1 951 человек. Выздоровели 228 015 заболевших.

За сутки были введены 5801 доза вакцины. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 61,6%.