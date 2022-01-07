Боковое скольжение автомобиля спровоцировало аварию: госпитализированы двое, включая двухлетнего мальчика
В четверг вечером в волости Пыльва легковой автомобиль попал в боковое скольжение и правой стороной задел другую машину.
В четверг вечером в волости Пыльва легковой автомобиль попал в боковое скольжение и правой стороной задел другую машину.
Вчера в 17:38 на десятом километре шоссе Пыльва-Реола в волости Пыльва произошло ДТП. Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, Volkswagen LUPO, за рулем которого находился 52-летний мужчина, попал в боковое скольжение и правой стороной задел Toyota Avensis. Последним транспортным средством управлял 56-летний мужчина.
Скорая помощь доставила в Пыльваскую больницу на медосмотр водителя Toyota и его пассажира — двухлетнего мальчика.