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  • Боковое скольжение автомобиля спровоцировало аварию: госпитализированы двое, включая двухлетнего мальчика

Боковое скольжение автомобиля спровоцировало аварию: госпитализированы двое, включая двухлетнего мальчика

В четверг вечером в волости Пыльва легковой автомобиль попал в боковое скольжение и правой стороной задел другую машину.

Вчера в 17:38 на десятом километре шоссе Пыльва-Реола в волости Пыльва произошло ДТП. Как пишет Lõuna-Eesti Postimees, Volkswagen LUPO, за рулем которого находился 52-летний мужчина, попал в боковое скольжение и правой стороной задел Toyota Avensis. Последним транспортным средством управлял 56-летний мужчина.

Скорая помощь доставила в Пыльваскую больницу на медосмотр водителя Toyota и его пассажира — двухлетнего мальчика.

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