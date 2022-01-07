Картина дня: компенсация ущерба от вакцин, счета за электричество и беспорядки в Казахстане

ИНТЕРВЬЮ 〉 Посол Эстонии в Казахстане: удивительно, что ситуация так быстро вылилась в насилие

То, что в Казахстане вспыхнули протесты, само по себе неудивительно. Однако удивительно, что они вылились в такое насилие. Хотя во время протестов усилились политические требования, говорить о начале какой-либо цветной революции пока рано, заявил посол Эстонии в Казахстане Тоомас Тирс. Читать далее...

Железная дорога просела, скорость движения поездов ограничена

Вместо того, чтобы ехать по недавно отремонтированному и распрямленному отрезку у моста Янесе со скоростью 120 км/ч, поезда тащатся со скоростью 60 км/ч, поскольку новая насыпь провалилась. Читать далее...

Надежда на компенсацию ущерба от вакцин приводит к неоправданным денежным требованиям

В конце прошлого года Лекарственный департамент получил заявление о том, что у одного человека через два с половиной месяца после прививки обострился псориаз, из-за которого он был вынужден обратиться к частному врачу, что обошлось более чем в сто евро, и теперь он хочет вернуть эти деньги. Читать далее...

Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?

В Нарве городские власти всерьез взялись за очистку от снега улиц, где разрешена параллельная парковка. Даже одна припаркованная машина мешает очистить всю улицу. Читать далее...

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, заразились 1730

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1730. Скончались шесть человек. Читать далее...

Осужденная за жестокое обращение с детьми Малле Кобин вышла на свободу: «Мне было там так хорошо!»

Малле Кобин, приговоренная к шести месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, была освобождена из тюрьмы 7 января. У тюрьмы ее ждала подружка, которая взяла с собой пирожки и детское шампанское. Читать далее...

Накануне чемпионата Европы эстонские фигуристы буквально живут на льду

Тренировки – в зале и на льду, репетиции, бесконечное оттачивание программы и спортивная выдержка – наши спортсмены готовятся к стартующему на следующей неделе чемпионату Европы по фигурному катанию, который будет проходить в столичном ледовом холле «Тондираба». Читать далее...

Ковидные справки: как отличить переболевших и вакцинированных от просто вакцинированных?

Переболевшие Covid-19, вакцинированные и получившие бустерную дозу, а также те, кто был привит однодозовой вакциной Jannsen и усилил со временем защиту, смогут получить новый QR-код, по которому можно будет отличить их от тех, кто прошел только первичный курс вакцинации. Это важно с точки зрения срока действия справки. Читать далее...

Люди беспричинно связывают свои болезни с вакциной

Когда женщина в возрасте за пятьдесят сообщила в Департамента лекарств о возникновении тромбов меньше, чем через три недели после прививки Pfizer, у собирающего информацию о побочных эффектах учреждения сразу возникли вопросы. Во-первых, нет данных о том, что mRNA-вакцина, коей является Pfizer, может вызывать внутричерепное кровотечение. Читать далее...

Рейнсалу - о счетах за электричество: ситуация сверхсерьезная, а правительство не признает вину

В Эстонии сложилась поистине кафкианская ситуация, когда многие люди ходят на работу только для того, чтобы быть в состоянии оплатить счета за электричество, пишет в соцсетях депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу. Читать далее...

Очереди в полиции доводят до белого каления: два раза приходила и уходила в ярости

Отправляясь в крупные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, нужно запастись терпением, а забронировать конкретное время приема для подачи ходатайства о выдаче новых документов в интернете сейчас можно только на март. Читать далее...

Мартин Репинский прекратил водить такси на время заседаний Рийгикогу

Под давлением общественности и Центристской партии депутат Рийгикогу Мартин Репинский прекратил на время заседаний парламента подрабатывать таксистом, теперь он делает это в свободное время. Читать далее...

Михкельсон: НАТО никогда не угрожало безопасности России