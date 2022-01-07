Картина дня: компенсация ущерба от вакцин, счета за электричество и детали реформы

ИНТЕРВЬЮ 〉 Посол Эстонии в Казахстане: удивительно, что ситуация так быстро вылилась в насилие

То, что в Казахстане вспыхнули протесты, само по себе неудивительно. Однако удивительно, что они вылились в такое насилие. Хотя во время протестов усилились политические требования, говорить о начале какой-либо цветной революции пока рано, заявил посол Эстонии в Казахстане Тоомас Тирс. Читать далее...

Все тонкости реформы отпусков и пособий по уходу за ребенком: кто, сколько и как долго будет получать деньги?

С 1 апреля 2022 года вступает в силу реформа системы родительских компенсаций, которая вызвала много вопросов и даже недовольства среди жителей Эстонии. В этой статье мы рассмотрим только те нововведения и изменения, которые вызвали путаницу. Читать далее...

Железная дорога просела, скорость движения поездов ограничена

Вместо того, чтобы ехать по недавно отремонтированному и распрямленному отрезку у моста Янесе со скоростью 120 км/ч, поезда тащатся со скоростью 60 км/ч, поскольку новая насыпь провалилась. Читать далее...

Надежда на компенсацию ущерба от вакцин приводит к неоправданным денежным требованиям

В конце прошлого года Лекарственный департамент получил заявление о том, что у одного человека через два с половиной месяца после прививки обострился псориаз, из-за которого он был вынужден обратиться к частному врачу, что обошлось более чем в сто евро, и теперь он хочет вернуть эти деньги. Читать далее...

Если запрещающий парковку знак кто-то стащил, то эвакуировать машины нельзя?

В Нарве городские власти всерьез взялись за очистку от снега улиц, где разрешена параллельная парковка. Даже одна припаркованная машина мешает очистить всю улицу. Читать далее...

Женщина, получившая счет за электричество в 1400 евро: сидим в темноте, а счета все больше

Декабрьские счета за электроэнергию начали приходить в почтовые ящики потребителей. Многие грызут ногти, ожидая их и готовятся к худшему. Так было и с проживающей в Виймси Моникой, которой пришлось даже прилечь, когда она увидела счет за электричество. Если счет за ноябрь был еще 400 евро, то за декабрь придется заплатить уже больше тысячи евро. Читать далее...

За сутки скончались шесть человек с коронавирусом, заразились 1730

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1730. Скончались шесть человек. Читать далее...

Осужденная за жестокое обращение с детьми Малле Кобин вышла на свободу: «Мне было там так хорошо!»

Малле Кобин, приговоренная к шести месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, была освобождена из тюрьмы 7 января. У тюрьмы ее ждала подружка, которая взяла с собой пирожки и детское шампанское. Читать далее...

Подполковника Сил обороны Эстонии осудили за разглашение гостайны