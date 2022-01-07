Картина дня: компенсация ущерба от вакцин, счета за электричество и детали реформы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 7 января.
То, что в Казахстане вспыхнули протесты, само по себе неудивительно. Однако удивительно, что они вылились в такое насилие. Хотя во время протестов усилились политические требования, говорить о начале какой-либо цветной революции пока рано, заявил посол Эстонии в Казахстане Тоомас Тирс. Читать далее...
С 1 апреля 2022 года вступает в силу реформа системы родительских компенсаций, которая вызвала много вопросов и даже недовольства среди жителей Эстонии. В этой статье мы рассмотрим только те нововведения и изменения, которые вызвали путаницу. Читать далее...
Вместо того, чтобы ехать по недавно отремонтированному и распрямленному отрезку у моста Янесе со скоростью 120 км/ч, поезда тащатся со скоростью 60 км/ч, поскольку новая насыпь провалилась. Читать далее...
В конце прошлого года Лекарственный департамент получил заявление о том, что у одного человека через два с половиной месяца после прививки обострился псориаз, из-за которого он был вынужден обратиться к частному врачу, что обошлось более чем в сто евро, и теперь он хочет вернуть эти деньги. Читать далее...
В Нарве городские власти всерьез взялись за очистку от снега улиц, где разрешена параллельная парковка. Даже одна припаркованная машина мешает очистить всю улицу. Читать далее...
Декабрьские счета за электроэнергию начали приходить в почтовые ящики потребителей. Многие грызут ногти, ожидая их и готовятся к худшему. Так было и с проживающей в Виймси Моникой, которой пришлось даже прилечь, когда она увидела счет за электричество. Если счет за ноябрь был еще 400 евро, то за декабрь придется заплатить уже больше тысячи евро. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 9069 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1730. Скончались шесть человек. Читать далее...
Малле Кобин, приговоренная к шести месяцам тюремного заключения за жестокое обращение с детьми, была освобождена из тюрьмы 7 января. У тюрьмы ее ждала подружка, которая взяла с собой пирожки и детское шампанское. Читать далее...
В Эстонии Государственный суд оставил в силе приговор нижестоящих судебных инстанций в отношении бывшего начальника Центра здоровья Сил обороны подполковника Олега Новикова, осужденного за разглашение государственной и засекреченной иностранной информации. Читать далее...
С программой «Kuuuurija» связалась женщина, по словам которой ни один нотариус не хочет оформлять для нее договор дарения от пожилой дамы, которая находится в доме престарелых. Почему нотариусы отказывают в такой сделке? Читать далее...
Тренировки – в зале и на льду, репетиции, бесконечное оттачивание программы и спортивная выдержка – наши спортсмены готовятся к стартующему на следующей неделе чемпионату Европы по фигурному катанию, который будет проходить в столичном ледовом холле «Тондираба». Читать далее...
Переболевшие Covid-19, вакцинированные и получившие бустерную дозу, а также те, кто был привит однодозовой вакциной Jannsen и усилил со временем защиту, смогут получить новый QR-код, по которому можно будет отличить их от тех, кто прошел только первичный курс вакцинации. Это важно с точки зрения срока действия справки. Читать далее...
Когда женщина в возрасте за пятьдесят сообщила в Департамента лекарств о возникновении тромбов меньше, чем через три недели после прививки Pfizer, у собирающего информацию о побочных эффектах учреждения сразу возникли вопросы. Во-первых, нет данных о том, что mRNA-вакцина, коей является Pfizer, может вызывать внутричерепное кровотечение. Читать далее...
В Эстонии сложилась поистине кафкианская ситуация, когда многие люди ходят на работу только для того, чтобы быть в состоянии оплатить счета за электричество, пишет в соцсетях депутат Рийгикогу Урмас Рейнсалу. Читать далее...
Отправляясь в крупные бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны, нужно запастись терпением, а забронировать конкретное время приема для подачи ходатайства о выдаче новых документов в интернете сейчас можно только на март. Читать далее...
Под давлением общественности и Центристской партии депутат Рийгикогу Мартин Репинский прекратил на время заседаний парламента подрабатывать таксистом, теперь он делает это в свободное время. Читать далее...
На будущей неделе США и Россия, а также Совет НАТО – Россия обсудят вопросы безопасности. Чего ждать Эстонии от этого раунда большой международной игры? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире председатель комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (Партия реформ). Читать далее...