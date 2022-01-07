Больница: уровень распространения коронавируса поднялся с высокого до очень высокого
Конец прошлого года и начало нынешнего принесли с собой новый штамм коронавируса, быстро распространяющийся по Эстонии и заражающий большое число людей. На этой неделе в Ида-Вируской центральной больнице вновь открылось отделение инфекционных заболеваний в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На сегодняшний день там десять койко-мест для коронапациентов.