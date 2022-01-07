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Больница: уровень распространения коронавируса поднялся с высокого до очень высокого

Фото иллюстративное. ФОТО: Kristjan Teedema

Конец прошлого года и начало нынешнего принесли с собой новый штамм коронавируса, быстро распространяющийся по Эстонии и заражающий большое число людей. На этой неделе в Ида-Вируской центральной больнице вновь открылось отделение инфекционных заболеваний в клинике восстановительного лечения и сестринской помощи, расположенной в Ярвеской части города Кохтла-Ярве. На сегодняшний день там десять койко-мест для коронапациентов.

Всего в Ида-Вируской центральной больнице 38 койко-мест для больных COVID-19, в том числе и койки в отделении интенсивной терапии. На утро 7 января в ИВЦБ на больничном лечении - 28 коронабольных, двое из них нуждаются в интенсивной терапии, один пациент умер, в ЭМО диагностировали семь COVID-больных, двоим из которых потребовалось больничное лечение.

По словам главврача Ида-Вируской центральной больницы доктора Тоомаса Карийса, быстро распространяющийся омикрон-штамм в несколько раз заразнее ранее обнаруженных штаммов, но несмотря на этот факт число госпитализируемых стало меньше. Судьбоносным является более ранняя вакцинация.

«Больничное лечение требуется в основном невакцинированным от коронавируса людям. Находящиеся на больничном лечении коронабольные переносят болезнь тяжело и медленнее идут на поправку, - констатирует доктор Карийс и добавляет, что сейчас активно распространяются и другие вирусные заболевания, например, грипп, из-за чего количество больных в инфекционных отделениях может начать расти. - Напоминаю, что можно вакцинироваться и от гриппа всем тем, кто не желает неделями находиться в больничной койке».

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