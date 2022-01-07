Больница: уровень распространения коронавируса поднялся с высокого до очень высокого

Всего в Ида-Вируской центральной больнице 38 койко-мест для больных COVID-19, в том числе и койки в отделении интенсивной терапии. На утро 7 января в ИВЦБ на больничном лечении - 28 коронабольных, двое из них нуждаются в интенсивной терапии, один пациент умер, в ЭМО диагностировали семь COVID-больных, двоим из которых потребовалось больничное лечение.

По словам главврача Ида-Вируской центральной больницы доктора Тоомаса Карийса, быстро распространяющийся омикрон-штамм в несколько раз заразнее ранее обнаруженных штаммов, но несмотря на этот факт число госпитализируемых стало меньше. Судьбоносным является более ранняя вакцинация.