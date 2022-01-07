Грузовик Сил обороны вылетел в кювет

Грузовик Сил обороны вылетел в кюветДополнено!
В пятницу, 7 января, днем в деревне Моэ недалеко от Тапа из-за плохих дорожных условий грузовик Сил обороны съехал с дороги.
В пятницу, 7 января, днем в деревне Моэ недалеко от Тапа из-за плохих дорожных условий грузовик Сил обороны съехал с дороги.
Машина отправилась из 1-й пехотной бригады Тапа и направлялась в другую воинскую часть, авария произошла за чертой города, в нескольких сотнях метров в сторону Раквере, сообщает Virumaa Teataja.
Водитель потерял управление над машиной, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. Транспортное средство двигалось в одиночку, а не в колонне. Люди в ДТП не пострадали.
На месте происшествия движение было нарушено несколько часов.