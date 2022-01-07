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Грузовик Сил обороны вылетел в кювет
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Военное транспортное средство попало в ДТП. ФОТО: Mart Rauba

В пятницу, 7 января, днем ​​в деревне Моэ недалеко от Тапа из-за плохих дорожных условий грузовик Сил обороны съехал с дороги. 

Машина отправилась из 1-й пехотной бригады Тапа и направлялась в другую воинскую часть, авария произошла за чертой города, в нескольких сотнях метров в сторону Раквере, сообщает Virumaa Teataja.

Водитель потерял управление над машиной, в результате чего машина вылетела с дороги и перевернулась на бок. Транспортное средство двигалось в одиночку, а не в колонне. Люди в ДТП не пострадали. 

На месте происшествия движение было нарушено несколько часов. 

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