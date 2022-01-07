Смотрите видео и голосуйте: лучшие голы Премиум-Лиги 2021 года
На портале soccernet.ee еще три дня можно будет проголосовать за лучший гол Премиум-Лиги сезона 2021. Свой голос можно будет отдать до позднего вечера воскресенья, 9 января.
На портале soccernet.ee еще три дня можно будет проголосовать за лучший гол Премиум-Лиги сезона 2021. Свой голос можно будет отдать до позднего вечера воскресенья, 9 января.
В этом году лучший гол можно выбрать среди десяти кандидатов:
A – Карсон Бухман-Дормонд (Viljandi JK Tulevik) против FC Kuressaare
B – Вирго Валлик (Pärnu JK Vaprus) против Nõmme Kalju FC
C – Мартин Аллик (Viljandi JK Tulevik) против Tallinna FCI Levadia
D – Никита Андреев (Tallinna JK Legion) против JK Narva Trans
E – Павел Марин (Nõmme Kalju FC) против Viljandi JK Tulevik
F – Александр Кулинич (Nõmme Kalju FC) против Viljandi JK Tulevik
G – Йосеф Салисте (Paide Linnameeskond) против Tartu JK Tammeka
H – Мяртен Кууск (Tallinna FC Flora) против Viljandi Tulevik
I – Отто-Роберт Липп (FC Kuressaare) против Tallinna Flora
J – Душан Бакич (Tallinna JK Legion) против Tallinna FCI Levadia
Лучшие голы Премиум-Лиги выбираются с 2013 года, в числе победителей были Кристьян Тийрик (Tammeka), Рауно Тутк (Tammeka), Райдо Роман (Tulevik), Дмитрий Круглов (Infonet), Виктор Плотников (Trans), Тынис Вихмоя (Vaprus), Хенри Ярвелайд (Flora) и Сандер Лахт (Kuressaare).
Смотрите записи лучших голов:
https://www.youtube.com/watch?v=Spm7NkvmkbQ