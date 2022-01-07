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  • Смотрите видео и голосуйте: лучшие голы Премиум-Лиги 2021 года

Смотрите видео и голосуйте: лучшие голы Премиум-Лиги 2021 года

Бутсы. Иллюстративное фото. ФОТО: Mitchell Leff / AFP

На портале soccernet.ee еще три дня можно будет проголосовать за лучший гол Премиум-Лиги сезона 2021. Свой голос можно будет отдать до позднего вечера воскресенья, 9 января.

В этом году лучший гол можно выбрать среди десяти кандидатов:

A – Карсон Бухман-Дормонд (Viljandi JK Tulevik) против FC Kuressaare

B – Вирго Валлик (Pärnu JK Vaprus) против Nõmme Kalju FC

C – Мартин Аллик (Viljandi JK Tulevik) против Tallinna FCI Levadia

D – Никита Андреев (Tallinna JK Legion) против JK Narva Trans

E – Павел Марин (Nõmme Kalju FC) против Viljandi JK Tulevik

F – Александр Кулинич (Nõmme Kalju FC) против Viljandi JK Tulevik

G – Йосеф Салисте (Paide Linnameeskond) против Tartu JK Tammeka

H – Мяртен Кууск (Tallinna FC Flora) против Viljandi Tulevik

I – Отто-Роберт Липп (FC Kuressaare) против Tallinna Flora

J – Душан Бакич (Tallinna JK Legion) против Tallinna FCI Levadia

Лучшие голы Премиум-Лиги выбираются с 2013 года, в числе победителей были Кристьян Тийрик (Tammeka), Рауно Тутк (Tammeka), Райдо Роман (Tulevik), Дмитрий Круглов (Infonet), Виктор Плотников (Trans), Тынис Вихмоя (Vaprus), Хенри Ярвелайд (Flora) и Сандер Лахт (Kuressaare).

Смотрите записи лучших голов:

https://www.youtube.com/watch?v=Spm7NkvmkbQ

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