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  • "Не хочу рисковать": Самуэльссон отказался вакцинироваться перед Олимпиадой в третий раз

"Не хочу рисковать": Самуэльссон отказался вакцинироваться перед Олимпиадой в третий раз

Себастьян Самуэльссон ФОТО: TT NEWS AGENCY/ScanPix

Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон отказался вакцинироваться от коронавируса в третий раз перед Олимпиадой в Пекине.

Накануне Олимпийский комитета Швеции предложил спортсменам сделать третью прививку перед поездкой на Игры в Китай.

«Третью дозу я не планирую. Это большой риск без знания побочных эффектов. На меня повлияла вторая доза — я не мог хорошо тренироваться. Я не могу себе позволить перерыв сейчас перед Олимпиадой», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.

Зимние Олимпийские игры стартуют 4 февраля 2022 года.

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