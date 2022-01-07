"Не хочу рисковать": Самуэльссон отказался вакцинироваться перед Олимпиадой в третий раз

«Третью дозу я не планирую. Это большой риск без знания побочных эффектов. На меня повлияла вторая доза — я не мог хорошо тренироваться. Я не могу себе позволить перерыв сейчас перед Олимпиадой», — цитирует Самуэльссона Aftonbladet.