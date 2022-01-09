Олег Чубаров: если сокращенный начинает спорить, он может остаться без денег

Героиня передачи оказалась в сложной ситуации. Работодатель сократил ее, выплатил компенсацию, но поскольку она не была согласна с причинами сокращения, бывшая работница обратилась в Комиссию по рассмотрению трудовым спорам. К своей радости спор она выиграла, но к своему разочарованию оказалась должна бывшему работодателю. «Это нужно решать на уровне изменения закона, поскольку сокращенный работник, по сути, оказывается бесправным. Если он обжалует свое сокращение и выиграет, ему придется вернуть выплаченную компенсацию, а новая компенсация может оказаться меньше предыдущей и работник останется должен бывшему работодателю».