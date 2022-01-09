Олег Чубаров: если сокращенный начинает спорить, он может остаться без денег
В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 10 января, в 20.25 говорили о трудовых отношениях и трудовых спорах.
В новом выпуске дискуссионной передачи «Своя правда», которая выйдет в эфир канала ETV+ в понедельник, 10 января, в 20.25 говорили о трудовых отношениях и трудовых спорах.
Героиня передачи оказалась в сложной ситуации. Работодатель сократил ее, выплатил компенсацию, но поскольку она не была согласна с причинами сокращения, бывшая работница обратилась в Комиссию по рассмотрению трудовым спорам. К своей радости спор она выиграла, но к своему разочарованию оказалась должна бывшему работодателю. «Это нужно решать на уровне изменения закона, поскольку сокращенный работник, по сути, оказывается бесправным. Если он обжалует свое сокращение и выиграет, ему придется вернуть выплаченную компенсацию, а новая компенсация может оказаться меньше предыдущей и работник останется должен бывшему работодателю».
Об этом и многом другом в трудовых отношениях говорили герои и гости передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 10 января, в 20.25. Ведущие: Елена Соломина и Олеся Лагашина.