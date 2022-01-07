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  • Полиция ищет пропавшего в Вормси 49-летнего мужчину

Полиция ищет пропавшего в Вормси 49-летнего мужчину

Свен. ФОТО: PPA

Полиция просит содействия в установлении местонахождения 49-летнего Свена, который в декабре пропал на острове Вормси.

Полиция ищет Свена, об исчезновении которого центр тревоги узнал 21 декабря в 14:30. Он ушел из своего дома в деревне Хулло в неизвестном направлении. Последний раз его видели передвигающимся по Хулло 20 декабря ночью. Телефон пропавшего отключен. По данным полиции, Свен не покидал остров.

Полиция общалась с родственниками пропавшего и местными жителями, а также проверяла различные места, куда он мог направиться. С помощью дрона полиция также осмотрела окрестности его дома. К сожалению, найти Свена так и не удалось. Позиционирование телефона также не дало результатов.

Свен худощавого телосложения, рост около 180 см. У него короткие темные волосы. По имеющимся данным, уходя из дома, он был одет в серую куртку.

Полиция просит всех, кто видел Свена или располагает информацией о его местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

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