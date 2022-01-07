Пропавший в декабре на острове Вормси 49-летний Свен был найден мертвым, сообщила полиция.
Пропавший в декабре прошлого года 49-летний мужчина найден мертвым
Полиция в начале января обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках Свена, об исчезновении которого Центр тревоги узнал 21 декабря в 14:30. Он ушел из своего дома в деревне Хулло в неизвестном направлении. Телефон его был отключен. Последний раз его видели передвигающимся по Хулло 20 декабря ночью. По данным полиции, Свен не покидал остров.
Полиция общалась с родственниками пропавшего и с местными жителями, а также проверяла различные места, куда он мог направиться. С помощью дрона полиция также осмотрела окрестности его дома. К сожалению, найти Свена так и не удалось. Позиционирование телефона также не дало результатов.
31 мая полиция сообщила, что Свен был найден мертвым.
«В марте в лесу у деревни Хулло на острове Вормси были обнаружены человеческие останки. Полученная экспертиза подтвердила, что речь идет о пропавшем на острове в декабре прошлого года Свене. По имеющейся сейчас информации, нет оснований подозревать насильственную смерть», - сказал ведущий следователь Хаапсалуского отделения полиции Велло Пальмитс.