Пропавший в декабре прошлого года 49-летний мужчина найден мертвым

Полиция в начале января обратилась к общественности с просьбой помочь в поисках Свена, об исчезновении которого Центр тревоги узнал 21 декабря в 14:30. Он ушел из своего дома в деревне Хулло в неизвестном направлении. Телефон его был отключен. Последний раз его видели передвигающимся по Хулло 20 декабря ночью. По данным полиции, Свен не покидал остров.

Полиция общалась с родственниками пропавшего и с местными жителями, а также проверяла различные места, куда он мог направиться. С помощью дрона полиция также осмотрела окрестности его дома. К сожалению, найти Свена так и не удалось. Позиционирование телефона также не дало результатов.

31 мая полиция сообщила, что Свен был найден мертвым.