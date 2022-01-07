Полиция Гамбурга поймала разыскиваемого в Эстонии мужчину
В ходе плановой дорожной проверки полиция Гамбурга сегодня, 7 января обнаружила в одном из автомобилей разыскиваемого в Эстонии человека и задержала его.
В ходе плановой дорожной проверки полиция Гамбурга сегодня, 7 января обнаружила в одном из автомобилей разыскиваемого в Эстонии человека и задержала его.
В рамках полицейской операции сотрудники полиции, проверяя документы водителя, обнаружили, что им является 34-летний гражданин Эстонии, в отношении которого прокуратура выписала европейский ордер на арест.
Полиция доставила разыскиваемого в следственный изолятор Гамбурга, и теперь он ожидает экстрадиции в Эстонию, сообщила полиция Гамбурга.