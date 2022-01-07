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  • Полиция Гамбурга поймала разыскиваемого в Эстонии мужчину

Полиция Гамбурга поймала разыскиваемого в Эстонии мужчину

Фото иллюстративное. ФОТО: Hanno Bode via www.imago-images.de / Scanpix

В ходе плановой дорожной проверки полиция Гамбурга сегодня, 7 января обнаружила в одном из автомобилей разыскиваемого в Эстонии человека и задержала его.

В рамках полицейской операции сотрудники полиции, проверяя документы водителя, обнаружили, что им является 34-летний гражданин Эстонии, в отношении которого прокуратура выписала европейский ордер на арест.

Полиция доставила разыскиваемого в следственный изолятор Гамбурга, и теперь он ожидает экстрадиции в Эстонию, сообщила полиция Гамбурга.

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