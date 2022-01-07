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  • Мошенник под видом полицейского выманил у нарвитянина почти 10 тыс. евро

Мошенник под видом полицейского выманил у нарвитянина почти 10 тыс. евро

Разговор по телефону. Иллюстративное фото. ФОТО: Elmo Riig

Мошенник, выдавая себя за полицейского, выманил у 60-летнего нарвитянина 9700 евро.

В среду, 5 января 60-летнему мужчине, проживающему в Нарве, позвонил русскоязычный мужчина, который представился сотрудником полиции и попросил заявителя установить программу AnyDesk и ввести пароли Smart-ID под предлогом обеспечения безопасности.

Позже потерпевший обнаружил, что с его счета на чужой были переведены 9700 евро.

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