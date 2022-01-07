Биржевая цена электроэнергии остается на уровне 160 евро
Средняя биржевая цена электроэнергии в субботу составит 159,96 евро за мегаватт-час, существенно она не изменится. В пятницу средняя цена составляла 166,34 евро за мегаватт-час.
Средняя биржевая цена электроэнергии в субботу составит 159,96 евро за мегаватт-час, существенно она не изменится. В пятницу средняя цена составляла 166,34 евро за мегаватт-час.
Самая низкая цена электроэнергии для потребителем с биржевым пакетом будет около полуночи в субботу, когда за мегаватт-час придется заплатить 114,11 евро. В течение дня цена будет колебаться от 145 до 180 евро, пишет rus.err.ee.
Этой осенью и зимой биржевая цена электроэнергии несколько раз устанавливала рекорды, превышая в некоторые периоды времени 1000 евро.