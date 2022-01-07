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  • Эстония
  • Грипп набирает обороты: на прошлой неделе добавилось 93 новых случая

Грипп набирает обороты: на прошлой неделе добавилось 93 новых случая

Фото иллюстративное. ФОТО: Madis Veltman

Растет заболеваемость гриппом – на прошлой неделе прибавилось еще 93 случая гриппа А. Грипп распространяется преимущественно в Северной и Восточной Эстонии, пишет Postimees и BNS.

На последней неделе прошлого года с острыми респираторными вирусными инфекциями к врачам обратились 4574 человека, из них почти треть — дети. Общее число обратившихся к врачам за неделю выросло на 57 процентов.

На вирусы гриппа приходилось 36 процентов всех положительных образцов, отправленных в лаборатории для проверки на вирусные респираторные инфекции. На прошлой неделе в лаборатории было подтверждено 93 случая гриппа А. Количество заболевших увеличилось на треть.

Другими основными причинами заболевания являются РС-вирус (36,7%), риновирус (14%) и метапневмовирус (8%).

Интенсивность заболевания гриппом по-прежнему можно оценить как низкую, а распространение гриппа — как локальное. Распространение гриппа наблюдается в основном в Северной и Восточной Эстонии: несколько вспышек, связанных с гриппом, зарегистрировано в Таллинне, Ляэне-Вирумаа и Нарве. В других уездах было зарегистрировано лишь несколько отдельно случаев заболевания гриппом.

По данным Центра информационных систем здравоохранения и социального обеспечения (TEHIK), с начала сезона больничное лечение потребовалось девяти пациентам с гриппом, около половины из которых старше 65 лет.

Семейный врач Рут Калда сказала в середине недели Postimees, что симптомы гриппа трудно отличить от коронавируса. «В случае гриппа они могут быть таким же, как и при коронавирусе: высокая температура, боли в мышцах и суставах, головная боль», - перечислила она.

Калда порекомендовала сделать ПЦР-тест на Covid-19, чтобы определить, с каким вирусом имеется дело. «Также рекомендуется оставаться дома с любым вирусным заболеванием и лечиться самостоятельно», - подчеркнула врач.

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