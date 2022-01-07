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Автомобиль провалился под лед

Полиция. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees

Сегодня, 7 января, в 19.20 в Хаапсалуском заливе автомобиль провалился под лед, сообщает полиция.

Согласно собранной на данный момент информации, мужчина на автомобиле начал движение из Ноароотси, несмотря на то, что ледовая дорога Хаапсалу-Ноароотси закрыта из-за неподходящих ледовых условий. Примерно в сотне метров от Хаапсалу машина провалилась под лед.

К счастью, 40-летний водитель смог сам выбраться из машины, но его автомобиль погрузился на морское дно.

Спасатели помогли мужчине выбраться на берег. При его спасении и осмотре транспортного средства спасатели сами неоднократно проваливались под лед, что доказывает, что у транспортного средства, двигавшегося по тонкому льду, не было шансов не провалиться. Полицейские доставили мужчину с переохлаждением в больницу.

На этот раз инцидент завершился благополучно, но это пример того, что нынешнее состояние льда в Эстонии не подходит для поездок на транспорте. Полиция призвала людей не рисковать ни жизнями, ни своим имуществом.

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