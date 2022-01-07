Автомобиль провалился под лед
Сегодня, 7 января, в 19.20 в Хаапсалуском заливе автомобиль провалился под лед, сообщает полиция.
Сегодня, 7 января, в 19.20 в Хаапсалуском заливе автомобиль провалился под лед, сообщает полиция.
Согласно собранной на данный момент информации, мужчина на автомобиле начал движение из Ноароотси, несмотря на то, что ледовая дорога Хаапсалу-Ноароотси закрыта из-за неподходящих ледовых условий. Примерно в сотне метров от Хаапсалу машина провалилась под лед.
К счастью, 40-летний водитель смог сам выбраться из машины, но его автомобиль погрузился на морское дно.
Спасатели помогли мужчине выбраться на берег. При его спасении и осмотре транспортного средства спасатели сами неоднократно проваливались под лед, что доказывает, что у транспортного средства, двигавшегося по тонкому льду, не было шансов не провалиться. Полицейские доставили мужчину с переохлаждением в больницу.
На этот раз инцидент завершился благополучно, но это пример того, что нынешнее состояние льда в Эстонии не подходит для поездок на транспорте. Полиция призвала людей не рисковать ни жизнями, ни своим имуществом.