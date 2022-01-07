В заливе Хаапсалу автомобиль провалился под лед

Согласно собранной на данный момент информации, мужчина на автомобиле начал движение из Ноароотси, несмотря на то, что ледовая дорога Хаапсалу-Ноароотси закрыта из-за неподходящих ледовых условий. Примерно в сотне метров от Хаапсалу машина провалилась под лед.

К счастью, 40-летний водитель смог сам выбраться из машины, но его автомобиль погрузился на морское дно.

Спасатели помогли мужчине выбраться на берег. При его спасении и осмотре транспортного средства спасатели сами неоднократно проваливались под лед, что доказывает, что у транспортного средства, двигавшегося по тонкому льду, не было шансов не провалиться. Полицейские доставили мужчину с переохлаждением в больницу.