Страны, экономика которых лучше всего справилась с пандемией

Отмечается, что с учетом роста инфляции средний доход домохозяйств остался на том же уровне, что и до пандемии, или даже немного увеличился. Общая экономическая картина благоприятна, хотя новый вариант омикрон в настоящее время вызывает озабоченность. Однако, как и в других сферах жизни, есть страны, которые можно считать победителями и проигравшими во время пандемии.

Чтобы выяснить, какие страны справились лучше с испытаниями пандемии, а какие нет, The Economist рассмотрел пять ключевых факторов - ВВП, доход домохозяйств, эффективность финансовой системы, капитальные расходы и государственные долги - в общей сложности 23 стран с развитой экономикой. Каждая страна упорядочивается в соответствии с критериями, по которым она смогла показать лучшие результаты, в конечном итоге создав общий результат.

Логично, что одни страны испытывают экономические проблемы, а у других дела даже лучше, чем до пандемии.

Дания, Норвегия и Швеция достигли очень хороших результатов, как и США. Между тем некоторые европейские страны, такие как Великобритания, Германия и Италия, показали худшие результаты. Хуже всего пандемию переживает Испания.

По сравнению с показателями на конец 2019 года изменения в данных по ВВП также указывают на экономическое благополучие. Некоторые страны всегда были более уязвимыми перед запретами на поездки и ограничениями в сфере услуг. Так обстоит дело в Южной Европе, где национальная экономика сильно зависит от туризма. В других странах, таких как Великобритания и Бельгия, во время пандемии наблюдались очень высокие показатели заболеваемости и смертности от Covid-19, что значительно снизило потребительские расходы.

Изменения в уровне доходов домохозяйств показывают, насколько хорошо семьи справляются с последствиями пандемии, поскольку в этом разделе учитываются доходы не только от оплачиваемой работы, но и от государственных пособий. Покупательная способность домохозяйств также напрямую зависит от уровня доходов, в том числе в текущих условиях растущей инфляции.

В некоторых странах, особенно в тех, где влияние вируса на экономику было относительно небольшим, рынок труда действительно не пострадал, что позволило людям зарабатывать деньги. Уровень безработицы в Японии практически не изменился с предпандемического времени. В Испании, например, с февраля по август 2020 года уровень безработицы вырос на три процентных пункта.

Некоторым правительствам удалось почти полностью компенсировать семьям потерю заработка, предоставив обширные программы пособий. Такова была стратегия США: несмотря на резкий рост безработицы, в 2020 и 2021 годах домохозяйства получили пособия на сумму более 2 триллионов долларов. Канада действовала так же.

Другие страны, такие как страны Балтии, стремились обеспечить финансовую дисциплину, помогая компаниям генерировать денежные потоки и увеличивать возможности здравоохранения.

Австрия и Испания оказались менее успешными в защите своих граждан от потери дохода, поэтому уровень доходов этих стран на 6% ниже, чем до пандемии.