Страны, экономика которых лучше всего справилась с пандемией
Быстрое восстановление после экономического кризиса 2020 года удивило многих экономических исследователей. Экономические показатели 38 наиболее развитых стран и стран ОЭСР были лучше, чем до пандемии, еще несколько месяцев назад, и уровень безработицы также нельзя назвать чрезвычайным. Издание The Economist объединило те страны, которые преуспели во время пандемии, и те, у которых дела не так хорошо, как хотелось бы. Об этом пишет Rus.TVNET.