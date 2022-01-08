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Видеоэкскурсия ⟩ Помните? Так Таллинн выглядел в марте 1994 года

Таллинн 90-х годов. Снимок иллюстративный. ФОТО: Peeter Langovits/Postimees

Переместиться во времени на двадцать с лишним лет назад и посмотреть, какими были улицы нашей столицы в 90-е годы прошлого века, предлагает Kodu.

Конечно, есть дома и улицы, которых время будто не коснулось. А есть целые районы, которые сейчас невозможно узнать. Где вы были в марте 1994 года? А ваша семья? О чем вы тогда мечтали и на что надеялись? 

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