Видеоэкскурсия ⟩ Помните? Так Таллинн выглядел в марте 1994 года
Переместиться во времени на двадцать с лишним лет назад и посмотреть, какими были улицы нашей столицы в 90-е годы прошлого века, предлагает Kodu.
Переместиться во времени на двадцать с лишним лет назад и посмотреть, какими были улицы нашей столицы в 90-е годы прошлого века, предлагает Kodu.
Конечно, есть дома и улицы, которых время будто не коснулось. А есть целые районы, которые сейчас невозможно узнать. Где вы были в марте 1994 года? А ваша семья? О чем вы тогда мечтали и на что надеялись?