Сб, 8.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • В Москве подорожали маринованные огурцы? За одну банку просят миллион евро

В Москве подорожали маринованные огурцы? За одну банку просят миллион евро

Огурцы. Снимок иллюстративный. ФОТО: Shutterstock

 Вы бы купили за миллион евро банку маринованных венгерских огурцов? Это возможно только в России, считает Kodu.

Житель Москвы выставил на продажу банку огурцов, которые были законсервированы еще в 1986 году, то есть 36 лет назад. Текст объявления опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы». Новость перепечатало множество интернет-порталов.

Лот предлагается к продаже за сто миллионов рублей (более одного миллиона евро). По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это - единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы Globus, у которых за время хранения даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.

ФОТО: Kuvatõmmis/topnews.ru

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back