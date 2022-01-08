В Москве подорожали маринованные огурцы? За одну банку просят миллион евро

Житель Москвы выставил на продажу банку огурцов, которые были законсервированы еще в 1986 году, то есть 36 лет назад. Текст объявления опубликован в Telegram-канале «Новости Москвы». Новость перепечатало множество интернет-порталов.

Лот предлагается к продаже за сто миллионов рублей (более одного миллиона евро). По мнению россиянина, цена обусловлена уникальностью товара, так как это - единственный подобный экземпляр в мире. Мужчина убежден, что венгерские консервы Globus, у которых за время хранения даже не помутнел маринад, являются исторической ценностью и могут пополнить чью-то необычную коллекцию.