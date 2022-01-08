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  • Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кивиыли

Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Кивиыли

Оливер ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в установлении местонахождения Оливера, который сегодня утром ушел из дома в Кивиыли.

Полиция разыскивает Оливера, который сегодня в 5 часов утра вышел из своего дома в Кивиыли на улице Ааса. У него нет с собой ни телефона, ни денег, и он передвигается пешком или на автобусе. Судя по имеющейся на данный момент информации, Оливер может быть на пути в лес.

Рост Оливера 180-190 см, и когда он ушел, он был одет в толстую куртку с капюшоном, черные спортивные штаны и зимние ботинки. С собой у него может быть голубовато-зеленый плед с красными и желтыми разводами.

Полиция просит всех, кто видел Оливера или у кого есть информация о возможном местонахождении мужчины, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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