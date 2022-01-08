В Выру продают уникальную деревянную кровать

К кровати идеально подходит матрас размером 180x200. Находится существующая в единственном экземпляре кровать неподалеку от города Выру.

На портале объявлений Soov за кровать запрашивают 350 евро. Но можно и поторговаться. Подробная информация и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.