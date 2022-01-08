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В Выру продают уникальную деревянную кровать

Сделанная вручную кровать. ФОТО: Soov.ee.

Сделанная вручную из столетних бревен двуспальная кровать хорошо впишется в рустикальный интерьер загородного дома или дачи. Впрочем, сейчас в моде смешение стилей!

К кровати идеально подходит матрас размером 180x200. Находится существующая в единственном экземпляре кровать неподалеку от города Выру. 

ФОТО: Soov.ee.
ФОТО: Soov.ee.

На портале объявлений Soov за кровать запрашивают 350 евро. Но можно и поторговаться. Подробная информация и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ

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