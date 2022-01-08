В Выру продают уникальную деревянную кровать
Сделанная вручную из столетних бревен двуспальная кровать хорошо впишется в рустикальный интерьер загородного дома или дачи. Впрочем, сейчас в моде смешение стилей!
Сделанная вручную из столетних бревен двуспальная кровать хорошо впишется в рустикальный интерьер загородного дома или дачи. Впрочем, сейчас в моде смешение стилей!
К кровати идеально подходит матрас размером 180x200. Находится существующая в единственном экземпляре кровать неподалеку от города Выру.
На портале объявлений Soov за кровать запрашивают 350 евро. Но можно и поторговаться. Подробная информация и другие фотографии находятся ЗДЕСЬ.