На скандальном участке земли в центре Таллинна вырастет очередной небоскреб

Девелопер City Plaza OÜ собирается строить на углу Тартуского шоссе и улицы Гонсиори тридцатиэтажный дом высотой 106 метров, в котором будут находиться офисы и гостиница. Планируемая наземная площадь застройки составляет 9000 м2. Через много лет детальная планировка бывшего участка Академии художеств завершена, и это - последний этап перед ее утверждением.

На этой неделе в управе Кесклинна состоялось общественное обсуждение детальной планировки, и те, кто были против, свои возражения представили. Пока неизвестно, будут ли проектировщики вынуждены вносить еще какие-то изменения, или город сможет ее утвердить, написала газета Pealinn.

По словам автора детальной планировки архитектора Пеэпа Моораста, из-за специфического расположения объекта ограничений было более чем достаточно. «Земельный участок находится в охранной зоне Старого города и в различных смотровых коридорах — это самые важные ограничения. Далее, в этом квартале находилось старинное поселение, из-за этого определенные ограничения наложил Департамент защиты культурного наследия. Также не должно уменьшиться естественное освещение квартир в соседнем жилом доме», — пояснил Моораст.

Автор эскизного решения здания архитектор Андрес Альвер сказал, что застройка Таллинна должна быть плотнее. «Тот факт, что сейчас дома строят достаточно близко, является шагом в правильном направлении. За этим стоят гораздо более масштабные явления, и одно из них – мировой энергетический кризис. Это означает, что нам нужно изменить пространственный образ города. Мы также должны думать о том, что происходит с нашим дорожным движением. Что будет с нашими городами и городскими центрами? Куда мы денем столько автомобилей? Как мы вообще будем себя вести? Это серьезные и новые для нас вопросы», — отметил Альвер.

Представитель собственника, член правления City Plaza Ангел Андла заявил, что результата застройщики ждали очень долго. «Надеемся, что теперь дело сдвинется с мертвой точки», — сказал он.