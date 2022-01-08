ОБЗОР ⟩ Начало нового года принесло рост цен на моторное топливо во всех трех прибалтийских столицах

Самый дорогой бензин на прошлой неделе был в Таллинне, самый дешевый - в Риге. В свою очередь самые высокие цены на дизельное топливо были в Вильнюсе, самые низкие - в Риге.

В Риге на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на 0,9% - до 1,467 евро за литр, а цена дизельного топлива - на 1% до 1,307 евро за литр.

В Вильнюсе 95-й бензин подорожал на 1,6% до 1,499 евро за литр, а цена дизельного топлива увеличилась на 1,7% до 1,389 евро за литр.

В Таллинне на АЗС "Circle K" цена бензина 95-й марки выросла на 2,6% до 1,559 евро за литр, цена дизельного топлива - на 3% до 1,379 евро за литр.