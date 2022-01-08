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  • Два автомобиля в результате столкновения вылетели на тротуар: есть пострадавший

Два автомобиля в результате столкновения вылетели на тротуар: есть пострадавший

Скорая помощь. Иллюстративное фото. ФОТО: Marko Saarm

Вчера в Тарту произошла авария, в ходе которой два автомобили столкнулись и вылетели на тротуар, пострадал водителей одной из машин, пишет Tartu Postimees.

Вчера около четырех часов на улице Лунини в Тарту произошла авария, в ходе которой 54-летняя женщина на автомобиле Ford Focus, выезжая с парковки, не уступила дорогу ехавшему навстречу автомобилю Mercedes Benz, которым управлял 20-летний мужчина.

В результате столкновения обе машины вылетели на тротуар и врезались в столб уличного освещения и дорожный знак. Скорая помощь доставила водителя Ford в Клинику Тартуского университета.

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