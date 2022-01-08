Исследование ⟩ В реке Пярну обнаружены остатки десятков лекарств. Что делать?
Недавнее исследование показало, что в реке Пярну много остатков всевозможных лекарств, пишет Pärnu Postimees.
Недавнее исследование показало, что в реке Пярну много остатков всевозможных лекарств, пишет Pärnu Postimees.
В наиболее высоких концентрациях обнаружены остатки сердечно-сосудистых препаратов, болеутоляющих, противоастматических и аллергологических препаратов, гормонов, психотропных веществ, антибиотиков и ветеринарных препаратов. Действительно ли здоровье жителей Эстонии в безнадежно плохом состоянии?