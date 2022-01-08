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Исследование ⟩ В реке Пярну обнаружены остатки десятков лекарств. Что делать?

В реке Пярну были обнаружены остатки диклофенака, парацетамола и ксилометазолина. ФОТО: Urmas Luik

Недавнее исследование показало, что в реке Пярну много остатков всевозможных лекарств, пишет Pärnu Postimees.

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В наиболее высоких концентрациях обнаружены остатки сердечно-сосудистых препаратов, болеутоляющих, противоастматических и аллергологических препаратов, гормонов, психотропных веществ, антибиотиков и ветеринарных препаратов. Действительно ли здоровье жителей Эстонии в безнадежно плохом состоянии?

Однако, исходя из большого количества остатков лекарств, обнаруженных в реке Пярну, не стоит делать обобщений о состоянии здоровья местного населения. «Здоровье человека нельзя оценить по исследованию воды, но можно оценить, какая часть от количества потребляемых лекарств попадает в воду и каково воздействие на водные организмы», — пояснил старший преподаватель Тартуского колледжа Таллиннского технического университета и эксперт по водным компаниям Эгге Хайба.

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