Сб, 8.01.2022
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Олимпиада
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
1

Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 45-летнюю Ингу

Пропавшая Инга. ФОТО: Erakogu

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей на Сааремаа 45-летней Инги.

Последний раз близкие контактировали с Ингой в среду, 5 января, и она, скорее всего, была в Курессааре. Полиция обыскала различные места, где могла быть Инга, но так и не нашла ее.

Рост Инги около 170 см, на не были синяя зимняя куртка с капюшоном, белая шапка, синие джинсы и белые сапоги. У нее также есть красная сумка через плечо.

Полиция просит всех, кто видел Ингу или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back