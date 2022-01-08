Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 45-летнюю Ингу
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей на Сааремаа 45-летней Инги.
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения пропавшей на Сааремаа 45-летней Инги.
Последний раз близкие контактировали с Ингой в среду, 5 января, и она, скорее всего, была в Курессааре. Полиция обыскала различные места, где могла быть Инга, но так и не нашла ее.
Рост Инги около 170 см, на не были синяя зимняя куртка с капюшоном, белая шапка, синие джинсы и белые сапоги. У нее также есть красная сумка через плечо.
Полиция просит всех, кто видел Ингу или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру 112.