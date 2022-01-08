Вы ее видели? Полиция ищет пропавшую 45-летнюю Ингу

Последний раз близкие контактировали с Ингой в среду, 5 января, и она, скорее всего, была в Курессааре. Полиция обыскала различные места, где могла быть Инга, но так и не нашла ее.

Рост Инги около 170 см, на не были синяя зимняя куртка с капюшоном, белая шапка, синие джинсы и белые сапоги. У нее также есть красная сумка через плечо.