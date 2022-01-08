Видео: самый дорогой дом в США выставлен на аукцион
Впервые выставлен на продажу один из самых дорогих в мире домов - вилла The One в Лос-Анджелесе, передает Kodu.
Впервые выставлен на продажу один из самых дорогих в мире домов - вилла The One в Лос-Анджелесе, передает Kodu.
Общая площадь особняка, построенного на вершине холма в районе Бель-Эйр, почти 14 000 м2! Это объясняет его высокую цену. На торгах, которые начнутся 7 февраля, стартовая цена виллы составит головокружительные 295 миллионов долларов, или 261 миллион евро. Аукцион продлится до 10 февраля.
Если The One найдет покупателя, это будет самая дорогая недвижимость, проданная в интернете, пишет Architectural Digest. Однако цена в 295 миллионов долларов кажется смешной по сравнению с его первоначальной стоимостью: когда дом еще строился, его оценивали в 500 миллионов долларов.
По словам маклера по элитной недвижимости Аарона Кирмана, который занимается продажей виллы, ее застройщик Crestlloyd LLC строил ее последние десять лет, что привело его к банкротству.
Криман поделился некоторыми фактами о великолепном здании: в доме есть спальня площадью 510 квадратных метров с бассейном, ночной клуб, спа-комплекс, кинотеатр, боулинг, тренажерный зал, винный погреб, гараж на 30 автомобилей, библиотека, десять баров, беговые дорожки, открытые бассейны, теннисный корт и так далее, и тому подобное...