Видео: самый дорогой дом в США выставлен на аукцион

Общая площадь особняка, построенного на вершине холма в районе Бель-Эйр, почти 14 000 м2! Это объясняет его высокую цену. На торгах, которые начнутся 7 февраля, стартовая цена виллы составит головокружительные 295 миллионов долларов, или 261 миллион евро. Аукцион продлится до 10 февраля.

Если The One найдет покупателя, это будет самая дорогая недвижимость, проданная в интернете, пишет Architectural Digest. Однако цена в 295 миллионов долларов кажется смешной по сравнению с его первоначальной стоимостью: когда дом еще строился, его оценивали в 500 миллионов долларов.

По словам маклера по элитной недвижимости Аарона Кирмана, который занимается продажей виллы, ее застройщик Crestlloyd LLC строил ее последние десять лет, что привело его к банкротству.