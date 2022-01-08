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Новак Джокович переболел коронавирусом в декабре, и именно поэтому он получил медотвод от обязательной вакцинации, утверждают адвокаты первой ракетки мира. Сам сербский теннисист находится в центре для подлежащих депортации мигрантов в Мельбурне в ожидании суда в понедельник.

В субботу адвокаты Джоковича оспорили депортацию, подав документы в суд. Они утверждают, что Джокович получил освобождение от организатора турнира Tennis Australia, с последующим письмом от Министерства внутренних дел, в котором говорится, что ему разрешили въехать в страну.

"Я объяснил, что переболел ковидом в декабре 2021 года, и на этом основании я имел право на освобождение от прививки в соответствии с правилами и инструкциями правительства Австралии", - утверждает Джокович.

Согласно заявлению адвокатов, первый положительный результат теста на ковид у спортсмена был 16 декабря, но к 30 декабря у него не было симптомов уже трое суток. 1 января Джокович получил документ от Министерства внутренних дел Австралии, в котором говорилось, что он соответствует требованиям для прибытия в Австралию без карантина.

Парк-отель в Мельбурне. ФОТО: Getty Images

По словам Джоковича, он сказал австралийским пограничникам, что правильно составил декларацию о поездке и выполнил все необходимые требования для законного въезда в Австралию по своей визе.

Судебные документы Джоковича подтверждают сообщения СМИ о том, что он просил переехать в квартиру с доступом к теннисному корту, но его просьба была отклонена.

Центр содержания, где сейчас находится теннисист, - бывший "Парк отель" и официально называется "альтернативное место содержания под стражей". В нем проживает около 30 мигрантов, причем некоторые из них годами. Они не могут покидать отель, и никому, кроме персонала, не разрешается входить и выходить из здания.

Центр получил известность в прошлом году, когда пожар вынудил мигрантов эвакуироваться, а в пище якобы были обнаружены черви.

Джокович вообще крайне недоволен тем, как с ним обращались при въезде в страну. По его словам, он был шокирован, когда его задержали на ночь и приготовили кровать рядом с комнатой для интервью в аэропорту, чтобы он мог отдохнуть до утра и связаться со своими адвокатами и организаторами турнира.

Его адвокаты отметили, что австралийские пограничники продержали Джоковича в аэропорту Мельбурна восемь часов практически без связи с внешним миром, прежде чем отменить его визу и отправить его в центр для депортации.

Группа поддержки теннисиста. ФОТО: Reuters

По словам адвокатов, Джокович, приземлившийся в Мельбурне в среду вечером после 25-часового перелета через Дубай, попросил время, чтобы отдохнуть и проконсультироваться со своими юристами. Как утверждают юристы, сначала пограничный чиновник согласился, но его начальство решило иначе.

Хотя Джокович получил отсрочку от депортации, неясно, будет ли он играть в турнире, который пройде с 17 по 30 января.

Политический пресс

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Команда Джоковича, как и власти Сербии и многие фанаты теннисиста по всему миру, считает, что сложившаяся ситуация имеет политический оттенок. Некоторые думают, что в преддверии выборов, запланированных на май этого года, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон пытается поднять свой рейтинг, создавая имидж непримиримого и бескомпромиссного борца с пандемией.

Другие возражают, что решение сделать для Джоковича исключение в отношении обязательной вакцинации вызвало гнев многих австралийцев, которые вынуждены жить в условиях жестких карантинных ограничений.

В соцсетях разразилась настоящая буря. Пользователи со всего мира выражали разочарование позицией руководства австралийского турнира.

Президент Сербии Александр Вучич назвал Джоковича "жертвой преследования". Сербский патриарх Порфирий выразил поддержку теннисисту, которому пришлось встречать православное Рождество взаперти вдали от близких. Он заверил, что миллионы сербов молятся за своего соотечественника. В пятницу Джокович поблагодарил сторонников за поддержку. "Я ее чувствую и очень ценю", - написал спортсмен в своем "Инстаграме".

Тем временем власти Австралии аннулировали визы еще двух теннисистов, въехавших в страну в преддверии турнира Australian Open с таким же, как у Новака Джоковича, освобождением от обязательной вакцинации от коронавируса.

В том числе покинуть территорию Австралии было предписано чешской спортсменке Ренате Ворацовой. Она была отправлена в тот же отель для подлежащих депортации нелегалов в Мельбурне, что и Джокович. Позже министерство иностранных дел Чехии объявило, что теннисистка решила покинуть страну.